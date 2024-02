NCIS: Ecco le prime foto dell'episodio che omaggia David McCallum

News Serie TV

L'episodio andrà in onda negli Stati Uniti su CBS il 19 febbraio.

La rete americana CBS ha diffuso le prime foto ufficiali dell'episodio di NCIS che il 19 febbraio renderà omaggio a David McCallum, lo storico membro del cast morto lo scorso settembre all'età di 90 anni. Secondo della ventunesima stagione (al via il 12 febbraio), l'episodio, opportunamente intitolato The Stories We Leave Behind (Le storie che ci lasciamo dietro), è stato diretto e scritto dalla co-star Brian Dietzen.

NCIS: I dettagli dell'omaggio a David McCallum

Sin dagli esordio di NCIS nel lontano 2003, David McCallum "si è reso caro al pubblico di tutto il mondo interpretando il saggio, eccentrico e talvolta enigmatico Dott. Donald 'Ducky' Mallard", avevano dichiarato i produttori esecutivi Seven D. Binder e David North in seguito alla notizia della sua morte. Brian Dietzen, che per gran parte del tempo lo aveva affiancato nei panni del protetto di Ducky, il Dott. Jimmy Palmer, ha scritto la sceneggiatura dell'episodio con il produttore esecutivo Scott Williams.

"Mentre l'NCIS piange la perdita di Ducky, gli agenti trovano conforto nel lavorare su uno dei suoi casi incompiuti che coinvolge una donna il cui padre è stato congedato con disonore dai Marines", si legge nella sinossi ufficiale dell'episodio. Nel corso dell'ora, la squadra rifletterà sui ricordi che ha di Ducky, il quale, "fedele alla natura meticolosa e compassionevole di Ducky, anche dopo essersene andato, riuscirà ugualmente a risolvere un ultimo crimine con la squadra".

"Tutti in NCIS hanno ritenuto importante realizzare un episodio che onori un attore così leggendario, oltre che un caro amico", avevano aggiunto Binder e North. Nessuna parola su possibili ritorni nel cast, incluso il veterano Mark Harmon, interprete dell'amico di lunga data di Ducky, Leroy Jethro Gibbs, è stata pronunciata al momento, ma i produttori hanno detto che "ci sarà un momento molto toccante e speciale che non vorrete perdervi".