NBC ordina un nuovo spin-off di Law & Order, Hate Crimes

Il franchise di Law & Order continua ad espandersi a NBC. Dopo la recente novità Law & Order True Crime, in pausa a tempo indeterminato, la rete del Pavone ha ordinato la produzione di una prima stagione di 13 episodi di Law & Order: Hate Crimes, legal-crime drama incentrato sulla task force di New York specializzata in crimini d'odio.

La seconda più antica d'America nel suo genere, l'unità "si impegna a sostenere una politica di tolleranza zero contro ogni tipo di discriminazione, lavorando a stretto contatto con la vera Unità Vittime Speciali del Dipartimento di Polizia di New York, spesso prendendone in prestito gli investigatori per farsi assistere nelle proprie indagini", come si legge nella descrizione ufficiale. Da questo si deduce che i personaggi di Law & Order: Hate Crimes saranno introdotti nella 20esima stagione di Law & Order: Unità Speciale prima del debutto della nuova serie, al momento non è chiaro in che data o periodo temporale.

"Come tutte le mie serie crime, voglio descrivere cosa succede realmente nelle nostre città, fare ampiamente luce sulle vittime e dimostrare che la giustizia può prevalere" ha dichiarato Dick Wolf, co-ideatore dello spin-off con lo showrunner di SVU Warren Leight. "Venti anni fa, quando SVU ha esordito, poche persone si sentivano a proprio agio nel parlare e denunciare simili crimini, ma quando si introducono certe storie nei salotti della gente - con personaggi empatici come Olivia Benson - può nascere un vero dialogo. Questo è quello che spero di poter fare con questa nuova serie in un mondo in cui i crimini d'odio hanno raggiunto un livello intollerabile".

Leight ha aggiunto: "Sono estremamente colpito dagli uomini e dalle donne che indagano su questi casi in una città complicata e diversificata come New York. Il lavoro che stanno svolgendo li mette in prima linea nella battaglia per l'anima della nostra città e della nostra nazione. Sono entusiasta della possibilità di riunire Dick ed NBC per illustrare la realtà di questi crimini".