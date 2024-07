NBC difende i numerosi avvicendamenti nei cast delle serie #OneChicago: Ecco perché sono necessari

News Serie TV

Tanti gli addii nei cast di Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. nell'ultima stagione. Dobbiamo preoccuparci?

I fan lo avranno capito, ormai: nelle serie del franchise di successo #OneChicago tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Stagione dopo stagione, ci ritroviamo ad annunciare l'uscita di scena di questo o quel personaggio, spesso rimanendoci male. Anche nell'ultima, gli addii sono stati numerosi e sofferti. Chicago Fire ha salutato il vigile del fuoco Blake Gallo e il paramedico Sylvie Brett di Alberto Rosende e Kara Killmer, mentre Wallace Boden non sarà più il comandante della Stazione 51 e Eamonn Walker si limiterà d'ora in poi a qualche apparizione fugace. Nell'ultimo episodio di Chicago P.D. la detective Hailey Upton e la sua Tracy Spiridakos hanno preso il volo verso nuove opportunità professionali. E di pochi giorni fa, invece, la notizia che Dominic Rains non riprenderà il ruolo del chirurgo Crockett Marcel nei prossimi episodi di Chicago Med, un passo indietro che segue di poco quelli dei colleghi Nick Gehlfuss (Will Halstead), Brian Tee (Ethan Choi) e Guy Lockard (Dylan Scott).

Il più delle volte, quando il cast di una serie viene ridimensionato, il segnale è quello di una produzione in difficoltà che ha bisogno di ridurre i costi per sopravvivere. In #OneChicago, invece, questi avvicendamenti (l'uscita di scena di un personaggio porta quasi sempre all'ingresso di un altro nuovo) sono necessari per mantenere le storie in buona salute, come Jeff Bader, uno dei pezzi grossi della rete americana NBC, ha tenuto a rassicurare a TVLine, mostrandosi tutt'altro che preoccupato.

#OneChicago: Perché così tanti addii nei cast delle serie tv?

Per quanto possa essere triste vedere volti storici di #OneChicago lasciarsi alle spalle le loro vite e cominciarne di nuove altrove, questo "ovviamente mantiene gli show freschi", ha detto Bader. "È curioso, perché ogni anno ci sono dei cambiamenti nel cast, e ogni anno qualcuno fa la stessa domanda" sullo stato del franchise. "Ma [quegli show] continuano ad andare avanti" e riscuotere un enorme successo tra i telespettatori. La scorsa stagione, Chicago Fire è stata la terza serie drammatica più vista della tv americana in termini di spettatori (dietro NCIS e FBI), mentre Chicago Med e Chicago P.D. sono state rispettivamente la quinta e la settima.

"C'è chi arriva, c'è chi va", ha osservato Bader. "Siamo entusiasti di come stanno andando le serie Chicago il mercoledì. Non abbiamo intenzione di cambiare nulla di quella serata". Le parole rassicuranti del presidente fanno eco a quelle della showrunner di Chicago Fire Andrea Newman, la quale all'inizio dell'anno aveva detto al sito: "Onestamente, la longevità è davvero l'unico motivo. Narrativamente e in termini di vita reale, 12 anni sono un tempo lungo e le cose devono cambiare, anche dal punto di vista delle dinamiche. Hai bisogno di nuovi personaggi e di nuove dinamiche. Dal punto di vista degli attori, 12 anni sono un tempo lungo. Nessuno in tv si aspetta di fare la stessa cosa per 12 anni, posso dirlo con certezza, da tutte le parti".

Andrew Schneider, co-showrunner di Chicago Med, aveva aggiunto: "Questo è davvero quello che piace fare alla Wolf [Entertainment]: lasciare che i personaggi se ne vadano e introdurne di nuovi nel tentativo di mantenere gli show freschi o trovare nuove dimensioni e nuove dinamiche per loro". E se è vero che show così lunghi sono "un dono", perché permettono agli sceneggiatori "di delineare queste cose e vedere questi personaggi cambiare", è altrettanto vero che "devi mescolare le cose. Non puoi rimanere sempre lo stesso", aveva continuato Newman.