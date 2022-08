Naveen Andrews in The Cleaning Lady 2, un addio in The Conners e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, il trailer ufficiale della stagione finale di Queen Sugar,

Naveen Andrews renderà le cose più complicate nella seconda stagione del crime drama The Cleaning Lady. Famoso per i suoi trascorsi in Lost e visto anche in Sense8 e la più recente The Dropout, l'attore si è unito al cast della serie con un ruolo regolare.

In Italia in onda su Italia 1 ogni lunedì sera, The Cleaning Lady racconta la storia di una intelligente dottoressa cambogiana (interpretata dalla Élodie Yung di Daredevil) la quale arriva negli Stati Uniti in cerca di cure che possano salvare la vita a suo figlio. Ma quando il sistema fallisce e la costringe a nascondersi come immigrata clandestina, Thony usa la sua astuzia per infrangere la legge per le ragioni giuste.

Andrews vestirà i panni di Robert Kamdar, l'ex amante socievole e affascinante di Nadia (Eva De Dominici, da poco promossa regolare), la moglie di Arman (Adan Canto). Robert è intenzionato a seminare discordia tra Arman e Nadia, costringendo il primo a lottare per mantenere intatti il suo mondo e la sua dignità mentre rimette in sesto la sua vita nelle peggiori circostanze.

The Conners perde uno dei volti storici di Pappa e ciccia

Colpo di scena in The Conners, la comedy familiare di successo sequel di Pappa e ciccia in Italia ancora inedita. Michael Fishman non riprenderà il ruolo di D.J. Conner, il fratello minore di Darlene e Becky, nell'imminente quinta stagione. Sebbene fosse un membro regolare del cast, Fishman era apparso solo in 36 dei 71 episodi prodotti finora. Mentre sottolinea che la porta rimane aperta alla possibilità di un ritorno di D.J. in futuro, ABC chiarisce che Jayden Rey, interprete di Mary, la figlia del personaggio, rimane un membro regolare del cast nonostante l'assenza di Fishman. Nessuna parola invece sul possibile ritorno di Maya Lynne Robinson, vista più volte fino alla stagione 3 nei panni di Geena, la moglie di D.J. e la madre di Mary.

Queen Sugar 7: Il trailer ufficiale della stagione finale

OWN ha rilasciato il trailer ufficiale della settima e ultima stagione del drama di Ava DuVernay e Oprah Winfrey Queen Sugar, in onda negli Stati Uniti dal 6 settembre. Il canto del cigno sarà ambientato sei mesi dopo il punto in cui avevamo lasciato i Bordelon e vedrà questi continuare a lottare per onorare l'eredità del padre e preservare la loro terra e la loro comunità.

Minacce di estorsione: Sospende le riprese di Lady in the Lake

La produzione a Baltimora di Lady in the Lake, la nuova serie di Apple TV+ con il premio Oscar Natalie Portman basata sul romanzo omonimo di Laura Lippman, è stata interrotta dopo che diverse persone hanno minacciato i produttori e cercato di estorcere loro denaro; 50,000 dollari secondo il locale The Baltimore Banner. "Venerdì pomeriggio, sul set di Baltimora della nostra produzione Lady in the Lake, prima dell'arrivo del cast e della troupe, durante i preparativi, un autista della nostra troupe si è confrontato con due uomini, uno dei quali brandiva una pistola rivolta verso di lui, e poi sono fuggiti", si legge in una nota dello studio di produzione Endeavor Content. "Stiamo lavorando con il Dipartimento di Polizia di Baltimora mentre le indagini proseguono. La sicurezza della nostra troupe, del cast e di tutti coloro che lavorano nelle nostre produzioni è la nostra massima priorità e siamo grati che nessuno sia rimasto ferito. La nostra produzione riprenderà in futuro con maggiori misure di sicurezza".

Due volti nuovi in Chicago Med

Sasha Roiz (Grimm) e Lilah Richcreek Estrada (The Wonder Years) hanno ottenuto un ruolo ricorrente nell'ottava stagione di Chicago Med, in onda negli Stati Uniti su NBC dal 21 settembre. Secondo Deadline, Roiz interpreterà Jack Egan, un uomo molto ricco. Estrada sarà invece Nellie Cuevas, una psicologa che lavorerà al fianco del Dott. Charles (Oliver Platt).