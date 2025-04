Nathan Fillion sarà Guy Gardner anche nella serie tv Lanterns

News Serie TV

Nathan Fillion riprenderà il ruolo della Lanterna Verde Guy Gardner, interpretato nel film di prossima uscita Superman, nella nuova serie tv di HBO Lanterns.

Sapevamo che l'Hal Jordan di Kyle Chandler e il John Stewart di Aaron Pierre non sarebbero state le sole Lanterne coinvolte nella nuova serie di HBO Lanterns. Ne avevamo avuto una prima conferma qualche settimana fa, con il casting dell'attore danese Ulrich Thomsen per il ruolo di Sinestro, ma prima di questo lo aveva assicurato il co-presidente dei DC Studios James Gunn. Nelle scorse ore, al trio si è aggiunto lo spaccone e borioso Guy Gardner, un altro celebre personaggio dell'amato fumetto della DC Comics Lanterna Verde, interpretato da Nathan Fillion, lo stesso attore che lo porterà alla vita nel film in uscita a luglio Superman.

Lanterns: Ci sarà anche Guy Gardner!

Creata dall'ideatore di Lost e Watchmen Damon Lindelof insieme con la leggenda dei fumetti Tom King e lo sceneggiatore di True Detective e Ozark Chris Mundy, Lanterns segue la nuova recluta John Stewart e la leggendaria Lanterna Verde Hal Jordan affrontare un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore degli Stati Uniti d'America. Come parte del nuovo DC Universe (DCU), gli eventi della serie avranno implicazioni più ampie per il media franchise, introducendo nello stesso le due icone della forza di polizia intergalattica conosciuta come il Corpo delle Lanterne Verdi.

In una precedente intervista con TV Guide, Fillion, in tv star del poliziesco di ABC The Rookie, aveva descritto Guy Gardner come "un idiota", aggiungendo: "Ciò che è importante sapere è che non bisogna essere bravi per essere una Lanterna Verde; devi solo essere impavido. Perciò Guy Gardner è impavido, e non è molto bravo. Non è gentile, il che è molto liberatorio come attore, perché pensi semplicemente a te stesso, a qual è la cosa più egoista e arrivista che puoi fare in un dato momento. Penso che, se abbia un superpotere, potrebbe essere la sua eccessiva sicurezza, nel senso che pensa di poter affrontare Superman. Non può!".