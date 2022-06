Nastri D'Argento Grandi Serie: il blue carpet con le eccellenze delle serie tv italiane

News Serie TV

Nel cortile del Palazzo Reale di Napoli, attori e registi delle più belle serie televisive italiane hanno sfilato su un tappeto azzurro. Erano i destinatari dei Nastri D'Argento Grandi Serie votati dal Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici italiani. Le nostre interviste.

Si è svolta nel teatrino di corte del Palazzo Reale, a Napoli, la cerimonia di premiazione dei Nastri D'Argento Grandi Serie, i premi che il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani assegna alle migliori serie televisive della stagione.

In quella che ormai è diventata la città per eccellenza delle storie raccontare attraverso le immagini in movimento, c'erano alcuni fra i più grandi attori e registi italiani, che hanno parlato delle sfide della serialità, di personaggi che hanno amato fin dall'inizio, e della voglia di mettersi in gioco, far ridere e lasciarsi guidare. Quasi tutti hanno sfilato su un blue carpet, o meglio un tappeto azzurro, azzurro come il colore dei Nastri d'Argento. Si sono gentilmente fermati davanti alle nostre telecamere e ai nostri microfoni, e noi li abbiamo intervistati. C'erano Carlo Verdone, Luca Argentero, Alessandro Gassmann, Ferzan Ozpetek, Gabriele Muccino, per citare soltanto alcuni nomi.





