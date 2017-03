Narcos: La stagione 1 in DVD e Blu-Ray - una clip esclusiva degli extra

Uno dei grandi successi di Netflix, dal 9 marzo la prima stagione di Narcos sarà disponibile anche in DVD e Blu-Ray in un esclusivo cofanetto ricco di contenuti extra, edito da Eagle Pictures.

Una serie sorprendente che dipinge un affresco crudo e reale dell'America degli Anni '80 raccontando la vera storia del percorso di vita - e di morte - che portò un piccolo criminale di provincia a diventare uno degli uomini più ricchi e potenti del mondo, Narcos segue Wagner Moura nei panni di Pablo Escobar, leader del Cartello di Medellín, e gli agenti Steve Murphy (Boyd Holbrook) e Javier Peña (Pedro Pascal), determinati a fermarlo con ogni mezzo, anche il meno lecito.

Il cofanetto Blu-Ray si articola in tre dischi, mentre quello DVD ne contiene quattro. L'edizione, in entrambe le versioni, è impreziosita da una ricca selezione di contenuti extra e dalla possibilità di godersi la serie in lingua originale sottotitolata in italiano. Oltre alle scene tagliate, vengono proposti il dietro le quinte di diversi episodi e interessanti approfondimenti sulla Colombia e sulla lingua, dal titolo "Girare in Colombia" e "La barriera linguistica". In vista dell'uscita, ComingSoon.it Serie TV ne propone un estratto in esclusiva.