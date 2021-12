Naomi: Un nuovo teaser trailer della serie tv sulla supereroina che venera Superman

News Serie TV

Negli Stati Uniti, la novità è attesa su The CW dall'11 gennaio.

The CW ha diffuso un nuovo teaser trailer, questa volta introdotto dall'ideatrice Ava DuVernay (When They See Us), della sua prossima serie tv basata su un supereroe della DC Comics, Naomi. E c'è un motivo se negli Stati Uniti andrà in onda dall'11 gennaio insieme con l'attesa seconda stagione di Superman & Lois: l'Uomo d'Acciaio è l'idolo del personaggio interpretato da Kaci Walfall (The Equalizer), quindi vedremo qualcosa di familiare nel viaggio di quest'adolescente di colore dalla sua piccola città nel nord-ovest degli Stati Uniti alle vette del Multiverso quando inizia a prendere consapevolezza del suo enorme potere.





Naomi: La trama della nuova serie tv

Figlia adottiva di genitori affettuosi (vi ricorda qualcosa?), Naomi è una ragazza disinvolta, sicura di sé e popolare tra i suoi coetanei, nonostante la sua evidente e mai mascherata inclinazione per le storie di supereroi, uno in particolare, e alcune cose da nerd. Quando un evento soprannaturale scuote la città natale di Naomi fino alle fondamenta, la ragazza si propone di cercarne le origini, scoprendo qualcosa che "metterà alla prova tutto quello in cui crediamo sui nostri eroi”.

Non sappiamo ancora quanto la serie sarà fedele al fumetto di Brian Michael Bendis, David F. Walker e Jamal Campbell (solitamente le serie DC di The CW non lo sono completamente), ma il teaser presenta diversi momenti che sicuramente salteranno agli occhi dei lettori, incluso un misterioso avvenimento che coinvolge Superman, in seguito al quale Naomi inizia a sospettare di non essere della Terra, e il ritrovamento di una roccia ricoperta di geroglifici luminosi. Parlando della prima stagione della serie, la showrunner Jill Blankenship ha detto a Entertainment Weekly che si concentra sulla storia delle sue origini: "Riguarda il viaggio di Naomi per diventare pienamente se stessa. Non diventerà subito la persona che alla fine diventerà. Staremo con lei in questi momenti di lotta, trionfo e vittoria mentre impara a essere un eroe".