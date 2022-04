Mythic Quest: F. Murray Abraham non ci sarà nella terza stagione

News Serie TV

La comedy di Apple TV+ dovrà fare a meno di uno dei suoi protagonisti, l'interprete di C. W. Longbottom: ma i motivi del suo addio alla serie rimangono un mistero.

Mythic Quest, la comedy di Apple TV+ creata dagli ideatori di C'è sempre il sole a Philadelphia, dice abbastanza inaspettatamente addio a uno dei suoi protagonisti in vista della terza stagione. La casa di produzione Lionsgate ha fatto sapere, tramite un comunicato diffuso da VanityFair.com, che F. Murray Abraham (a sinistra nella foto in alto), l'interprete dello scrittore di videogiochi C.W. Longbottom, non tornerà nei prossimi episodi.

Mythic Quest: Perché F. Murray Abraham ha lasciato la serie?

Mythic Quest segue le avventure della squadra di sviluppatori del più grande gioco di ruolo online di tutti i tempi, tra scontri e dissapori sul posto di lavoro, ma anche grandi soddisfazioni. L'attore premio Oscar, 82 anni, ha interpretato uno dei protagonisti fin dall'inizio e non sono chiari i motivi del suo addio. Nell'annunciare la notizia, Lionsgate ha cripticamente aggiunto: "Oltre questo, non rilasceremo commenti su questioni riguardanti il personale". Sembra, insomma, che ci siano stati dei dissapori tra la produzione e F. Murray Abraham, ma non riusciamo a immaginare i dettagli. Di certo soprende che l'annuncio arrivi circa sei mesi dopo il rinnovo della serie da parte di Apple TV+ per una terza e una quarta stagione.

Nel frattempo, F. Murray Abraham non è stato con le mani in mano. Oltre ad essere la voce del dio egizio Khonshu nella versione originale di Moon Knight, su Disney+, l'attore è attualmente impegnato sul set della seconda stagione di The White Lotus che si sta girando in queste settimane in Sicilia. Interpreterà un uomo in vacanza con il figlio e il nipote, interpretati rispettivamente da Michael Imperioli e Adam DiMarco.