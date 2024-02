My Name Is Earl, il cast torna insieme 15 anni dopo la cancellazione: Le foto

News Serie TV

Jason Lee, Ethan Suplee e Jaime Pressly di nuovo insieme in occasione del MEGACON di Orlando.

Concorderete con noi che My Name Is Earl sia una delle comedy più divertenti mai prodotte. Cancellata da NBC nel 2009, dopo quattro stagioni, raccontava la storia di un uomo disonesto che, dopo aver vinto alla lotteria e perso il biglietto l'instante dopo, si convince dell'esistenza del karma e decide di stilare una lista di tutte le sue malefatte per rimediare nel tentativo di scacciare definitivamente la sfortuna. Quindici anni dopo l'ultima volta, i protagonisti Jason Lee, Ethan Suplee e Jaime Pressly sono tornati insieme in occasione del MEGACON di Orlando.

My Name Is Earl: La reunion del cast

La reunion è stata documentata dalla Pressly, premiata con l'Emmy per il suo ruolo nella serie, attraverso alcune foto in compagnia degli ex colleghi condivise su Instagram. "Mi sono divertita moltissimo a tornare con i miei ragazzi questo fine settimana!", ha scritto l'attrice nella didascalia.

In My Name Is Earl Pressly ha interpretato Joy Turner, l'ex moglie dell'Earl Hickey di Lee, mentre Suplee ha vestito i panni del fratello di lui, Randy. Il cast della serie includeva anche Eddie Steeples e Nadine Velazquez. La comedy è stata creata da Greg Garcia, che poco tempo dopo ha affrontato la brusca cancellazione nella sua successiva serie per FOX Aiutami Hope!. Nel primo episodio si è sentito un giornalista televisivo dire che "Un piccolo truffatore con una lunga lista di torti per i quali stava facendo ammenda ha finalmente finito, e non indovinerete mai com'è andata!". In un episodio successivo si è visto inoltre il personaggio interpretato da Garret Dillahunt colpire con un calcio all'inguine un dirigente di NBC, affermando: "Questo è per aver cancellato My Name Is Earl!".