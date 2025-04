Murderbot: Alexander Skarsgård è la macchina assassina che non ti aspetti nel trailer ufficiale della nuova serie

News Serie TV

Basata sulla serie di libri 'The Murderbot Diaries', Murderbot debutterà in streaming su Apple TV+ il 16 maggio: la trama, il cast, il trailer e tutto quello che sappiamo.

Un robot assassino con il senso dell'umorismo e appassionato di soap opera futuristiche. Alexander Skarsgård interpeta un cyborg decisamente lontano da quelli a cui siamo abituati nella comedy thriller Murderbot, attesa in streaming su Apple TV+ il 16 maggio con i primi due episodi dei dieci totali seguiti da nuovi episodi ogni venerdì, fino all'11 luglio. Il servizio ha diffuso il trailer ufficiale italiano della nuova serie che potete vedere qui sotto.

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano della Serie con Alexander Skarsgard - HD

La trama e il cast di Murderbot

Creata dai premi Oscar Chris e Paul Weitz (About a Boy, Mozart in the Jungle) e basata sulla serie di libri The Murderbot Diaries (I diari della macchina assassina) di Martha Wells, Murderbot è una comedy thriller di fantascienza che racconta di un cyborg in grado di auto-hackerarsi e che ha orrore delle emozioni umane, ma che è attratto dai suoi vulnerabili clienti. Interpretato da Skarsgård (anche produttore esecutivo della serie), Murderbot deve nascondere il suo libero arbitrio e portare a termine un incarico pericoloso quando in realtà vuole solo essere lasciato in pace a guardare soap opera futuristiche e a capire quale sia il suo posto nell'universo.

Nel trailer vediamo Murderbot fare battute spiritose mentre è capace di guardare anche migliaia di ore di contenuti quando si annoia... almeno fino a quando non deve intervenire per fare il suo dovere e salvare qualcuno da uno scarafaggio gigante assassino.

Il cast comprende anche Noma Dumezweni (Presunto innocente), David Dastmalchian (Oppenheimer), Sabrina Wu (Joy Ride), Akshay Khanna (Critical Incident), Tattiawna Jones (The Handmaid's Tale) e Tamara Podemski (Outer Range). I fratelli Weitz hanno scritto, diretto e prodotto la serie con la loro casa di produzione Depth of Field. Insieme a Skarsgård è produttore esecutivo anche Andrew Miano per Depth of Field, mentre David S. Goyer è produttore esecutivo insieme a Keith Levine per Phantom Four. L'autrice dei libri Martha Wells ha fatto da consulente.