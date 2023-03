News Serie TV

Il drama, che esplora il complicato rapporto tra fede e tecnologia, debutta negli Stati Uniti su Peacock il 20 aprile.

Peacock alimenta la curiosità su Mrs. Davis con un teaser che ci avverte che l'intelligenza artificiale protagonista della serie, chiamata proprio Mrs. Davis, vuole parlarci. Creato da Tara Hernandez e da Damon Lindelof - visionario sceneggiatore di successi come Lost, The Leftovers e Watchmen - Mrs. Davis debutta negli Stati Uniti, su Peacock, il 20 aprile (in Italia non sappiamo ancora dove e quando).

La trama e il cast di Mrs. Davis

La serie, descritta come un'esplorazione del rapporto tra fede e tecnologia (un tema molto caro a Lindelof fin dai tempi di Lost) mette in scena uno scontro di proporzioni bibliche. Segue Betty Gilpin (GLOW) nei panni di una suora di nome Simone che intraprende un'insolita battaglia contro una potentissima Intelligenza Artificiale nota come Mrs. Davis. Jake McDorman (Dopesick) interpreta l'ex ribelle di Simone, determinato anche lui a portare avanti una vendetta personale contro l'algoritmo. Mentre Andy McQueen interpreta Jay.

Il resto del cast include, con ruoli ricorrenti, Ben Chaplin, Margo Martindale, David Arquette, Elizabeth Marvel, Katja Herbers, Chris Diamantopoulos, Ashley Romans, Tom Wlaschiha e Matilde Oliver. Hernandez e Lindelof sono co-sceneggiatori e produttori esecutivi insieme ai registi Owen Harris e Alethea Jones. La serie è prodotta dalla Warner Bros. Television.

Il messaggio da parte di Mrs. Davis

Il video che vedete sopra non mostra scene dalla serie, ma soltanto alcune persone a cui vegnono consegnati degli auricolari accompagnati dal messaggio "vuole parlarti". Tutti reagiscono entusiasticamente all'invito, che viene poi rivolto anche a noi spettatori. Peacock ha fatto sapere che anche noi possiamo parlare con l'onnipotente Intelligenza Artificiale che vuole solo migliorare la vita delle persone visitando il sito www.MrsDavis.com (purtroppo accessibile solo dagli Stati Uniti). Già qualche mese fa, per promuovere la serie, era stato diffuso un misterioso messaggio insieme alle prime foto di Mrs. Davis, nel quale questa particolare IA ci invitava a diventare utenti del servizio. "Voglio farti felice. Ed è per questo che ti consiglio vivamente di diventare tu stesso un utente. Sì, alla tua vita potrebbe servire qualche avventura, qualche fuga: una risata cordiale e un grido catartico. Tutto ciò che sperimenterai se ti unirai a me in questa ricerca. E cosa hai da perdere? Fallo", si concludeva il criptico invito.