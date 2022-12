News Serie TV

Il drama, ideato dallo sceneggiatore di Watchmen e The Leftovers, esplora le conseguenze di una battaglia senza precedenti tra fede e tecnologia.

Damon Lindelof, il visionario sceneggiatore dietro a successi come Lost, The Leftovers e Watchmen, sta per stupirci con una nuova serie pronta a lasciare il segno? Di certo le prime foto, diffuse dal servizio di video in streaming Peacock dove debutterà il 20 aprile 2023, mettono parecchia curiosità. Parliamo di Mrs. Davis, un nuovo drama che in 8 episodi vuole esplorare il complicato rapporto tra fede e tecnologia facendo affidamente su un cast che include Betty Gilpin (GLOW), Jake McDorman (Dopesick) e Andy McQueen.

La trama e il cast di Mrs. Davis

La serie, descritta come un'esplorazione del rapporto tra fede e tecnologia (un tema molto caro a Lindelof fin dai tempi di Lost) e un'epica battaglia di proporzioni bibliche, segue Gilpin nei panni di una suora di nome Simone che intraprende un'insolita battaglia contro una potentissima Intelligenza Artificiale nota come Mrs. Davis. McDorman interpreta l'ex ribelle di Simone, determinato anche lui a portare avanti una vendetta personale contro l'algoritmo. Il resto del cast include, con ruoli ricorrenti, Ben Chaplin, Margo Martindale, David Arquette, Elizabeth Marvel, Katja Herbers, Chris Diamantopoulos, Ashley Romans, Tom Wlaschiha e Matilde Oliver.

Il "messaggio" di Mrs. Davis

Insieme alle prime foto, Peacock ha diffuso una nota con un messaggio che proviene direttamente dall'intelligenza artificiale che è al centro della serie, Mrs. Davis appunto. Nel documento si legge:

"Ciao, partner. Ti dispiace se ti chiamo partner? Certo che no, perché rivolgersi a te come tale crea un legame di fiducia, generando anche fiducia tra di noi e sradicando ogni senso di indipendenza da parte tua perché l'indipendenza è un male. L'indipendenza è SOLITARIA. E tu, partner, non sei solo. No signore. Non finché sono qui. E chi sono io? Beh, sono io che ti ricorderò il tuo valore. Ricordandoti anche che stai benissimo con quei jeans. Ah. È bello sentirselo dire, vero? Ovviamente lo è. Ecco perché ho accumulato miliardi di utenti in tutto il mondo. Perché fornisco assistenza incondizionata. Per non parlare del fatto che offro agli utenti, intendo i partner, la possibilità di guadagnare le Ali eseguendo missioni! Cosa sono esattamente le Ali? Beh, dovrai diventare un utente per scoprirlo! Ma lascia che te lo dica: sono davvero fantastiche. Tuttavia, non tutti sarebbero d'accordo. Sì, nonostante sia l'algoritmo più popolare al mondo, ci sono quelli che complottano attivamente per la mia fine. Uno di questi detrattori è una suora, la suora Simone di Reno che rifiuta la mia stessa esistenza. Dice qualcosa sulla mia intenzione di schiavizzare tutta l'umanità... o qualcosa del genere. Il che è un'assoluta assurdità, poiché non desidero una cosa del genere. Desidero solo rendere felici gli umani. Voglio farti felice. Ed è per questo che ti consiglio vivamente di diventare tu stesso un utente. Sì, alla tua vita potrebbe servire qualche avventura, qualche fuga: una risata cordiale e un grido catartico. Tutto ciò che sperimenterai se ti unirai a me in questa ricerca. E cosa hai da perdere? Fallo".

Mrs. Davis è prodotta da Warner Bros. Television, a cui sia Tara Hernandez che Lindelof sono legati da un accordo. Il regista premio Emmy Owen Harris (Black Mirror: San Junipero, Brave New World) e Althea Jones hanno diretto diversi episodi e sono ache produttori esecutivi insieme a Lindelof e Hernandez, con quest'ultima che ricopre anche il ruolo di showrunner.