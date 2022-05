Mr. Bean è tornato: il trailer della serie Netflix Man vs. Bee

News Serie TV

Rowan Atkinson è il protagonista di una nuova serie in cui è un padre di famiglia alle prese con una disastrosa e comicissima lotta contro... un'ape. In streaming dal 24 giugno.

Per tutti, per semplicità, è Mr. Bean, ma il suo nome, lo saprete, è Rowan Atkinson. L'attore comico inglese che, oltre a quel celebre personaggio, è stato anche il goffo prete di Quattro matrimoni e un funerale, il disastroso agente segreto Johnny English e il protagonosta della sitcom Blackadder.

Da qualche tempo assente dagli schermi (ma lo vedremo prossimamente nel Wonka di Paul King), Atkinson debutterà in streaming su Netflix il prossimo 24 giugno nella serie comica Man Vs Bee, da lui stesso ideata e scritta assieme a William Davie.

Composta da nove episodi, la serie vede Atkinson nei panni di Trevor, un uomo irremediabilmente goffo che trova lavoro come house sitter in una grande e lussuosa casa, piena zeppa di oggetti di valore. Che, ovviamente, devasterà nel vano tentativo di liberarsi di un'ape che sembra volersi fare beffe di lui.

Questo è il trailer italiano di Man Vs Bee.





Il noto attore e comico Rowan Atkinson interpreta un nuovo personaggio in questa commedia esilarante. Trevor è un padre simpatico ma imbranato e quando ottiene un nuovo lavoro come housesitter, il suo primo incarico è una lussuosa villa piena di opere d'arte di inestimabile valore, auto classiche e un adorabile cane di nome Cupcake. Ma quando un'ape arriva sulla scena, riuscirà Trevor a mantenere il controllo della situazione o la loro accesa rivalità porterà a conseguenze sempre più disastrose? E quali danni irreparabili saranno causati nel frattempo? Il caos si scatena in questa vivace serie commedia con brevi episodi da guardare in compagnia.