Moon Knight 2: La seconda stagione ci sarà? Ecco cosa sappiamo

La serie Marvel con Oscar Isaac si è appena conclusa su Disney+ lasciando aperte alcune questioni che ci fanno pensare a una continuazione: le anticipazioni e tutto quello che si sa su una seconda stagione.

La stagione 1 di Moon Knight si è conclusa con l'uscita del sesto e ultimo episodio su Disney+. Com'è nello stile Marvel, tuttavia, la storia di Marc Spector/Steven Grant interpretato da Oscar Isaac non può dirsi certo conclusa. La scena finale e un'enigmatica sequenza post credit hanno infatti tenuto più che aperta la storia sollevando la domanda delle domande: ci sarà una seconda stagione di Moon Knight? Come era accaduto per WandaVision concepita come una miniserie ma lasciata con un finale piuttosto aperto (abbiamo appreso poi che le vicende di Wanda/Scarlet Witch sarebbero continuate in Doctor Strange 2, proprio in questi giorni nelle sale), anche Moon Knight è stata presentata da Marvel come serie limitata composta quindi da una sola stagione. Rivedremo quindi il supereroe con il disturbo dissociativo dell'identità interpretato da Isaac altrove? O è solo questione di tempo prima che venga ufficializzata una seconda stagione? Abbiamo raccolto tutti gli indizi, le dichiarazioni e le anticipazioni: ecco cosa sappiamo.

Moon Knight: Il riassunto e la spiegazione del finale

Ma facciamo chiarezza: nel finale della prima stagione di Moon Knight abbiamo ritrovato Steven e Marc, le due personalità che convivono nel protagonista, nuovamente nel letto della casa londinese di Steven dove tutto era iniziato. Cos'è stata, allora tutta questa avventura che in 6 episodi lo ha visto combattere contro l'avatar del dio egizio Ammit Arthur Harrow (Ethan Hawke)? Cosa è vero e cosa è solo immaginazione? Come se non bastasse questo a confonderci le idee, in una scena post credit abbiamo conosciuto una terza personalità di Moon Knight: l'autista di limousine e criminale Jake Lockey (un personaggio già noto ai fan dei fumetti). Jake - il nuovo avatar del dio Khonshu mentre Steven e Marc sono all'oscuro della cosa - ha trascinato Arthur fuori da un manicomio, lo ha caricato su una Rolls Royce e gli ha sparato: cosa accadrà dopo?

Moon Knight verrà rinnovata? Parla il regista Mohamed Diab

Intervistato da Deadline, il regista e produttore esecutivo della serie Mohamed Diab ha detto chiaramente di non sapere se è prevista una seconda stagione di Moon Knight. "Sono tenuto all'oscuro, proprio come i fan", ha dichiarato non chiudendo però certo la porta a un seguito:

"La Marvel non segue un modo convenzionale, quindi anche se a loro piace il personaggio e vogliono estenderne il mondo, potrebbe essere la stagione 2, potrebbe essere un film a sé stante, oppure può unirsi al viaggio di un altro supereroe. Non abbiamo mai parlato di una seconda stagione ma di una continuazione sì. Solo che non so come sarà"

Un altro importante risvolto del finale riguarda Layla, la moglie di Marc Spector interpretata da May Calamawy. Diventando l'avatar della dea Tawaret e partecipando alla lotta contro Harrow, di fatto Layla è diventata una nuova supereroina. "Abbiamo tenuto questa trama aperta perché questo potrebbe essere un inizio per Layla. Ci sono tanti aspetti che si possono esplorare. Ma non so cosa accadrà", ha detto Diab.

Ci sarà una seconda stagione? L'indizio di Marvel

Nonostante Moon Knight sia stata presentata come miniserie, Marvel potrebbe sempre cambiare idea. Alcuni fan, per esempio, hanno notato che su Twitter la pagina ufficiale dei Marvel Studios ha modificato un tweet sul finale della serie da "series finale" a "season finale": che sia un indizio su una potenziale seconda stagione? Di certo il supereroe interpretato da Isaac ha enormi potenzialità e la sua storia non è certo finita. Bisognerà solo capire dove e in che misura sarà possibile un seguito.

In quali altri progetti del MCU potrebbe apparire Moon Knight?

Nei fumetti Marvel, Moon Knight è fortemente legato ai Midnight Sons, un super team che si occupa di minacce soprannaturali. Un altro collegamento con il MCU potrebbe arrivare dal personaggio di Dane Whitman/Black Night visto in Eternals e interpetato da Kit Harington: proprio come Steven Grant, Whitman lavora in un museo britannico cioè insegna al Museo di storia naturale di Londra. Data la connessione tra Black Knight e Blade nel MCU, è possibile che Marc Spector sia legato a questi due nuovi personaggi e possa quindi apparire in futuro nel film dedicato a Blade. Non dimentichiamo, inoltre, che nei fumetti Moon Knight è legato anche al personaggio di Echo, la supereroina interpretata da Alaqua Cox e che vedremo prossimamente nell'omonima serie spin-off di Hawkeye.