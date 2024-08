Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez, Netflix annuncia la data d'uscita con un inquietante teaser trailer

News Serie TV

Dopo Dahmer, arriva il secondo capitolo della serie antologica creata da Ryan Murphy e Ian Brennan: racconterà il caso dei due fratelli, realmente esistiti, che nel 1989 uccisero brutalmente i loro genitori.

Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer era solo l'inizio. Netflix ha annunciato la data d'uscita di Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez, secondo capitolo della serie antologica creata da Ryan Murphy e Ian Brennan e incentrata sulle "figure mostruose che hanno avuto un impatto sulla società". Con il teaser trailer che vedete qui sotto, il servizio di video in streaming ha fatto sapere che la seconda stagione, incentrata su un altro caso di cronaca nera che sconvolse gli Stati Uniti e il mondo intero negli anni '90, debutterà il 19 settembre.

MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez: MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez, Il Teaser Video Italiano con la data di uscita - HD

Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez e la storia vera che ha ispirato la serie

Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez racconta il caso dei due fratelli realmente esistiti, Lyle ed Erik Menendez, ritenuti responsabili dell'omicidio dei loro genitori, José e Mary Louise “Kitty” Menendez, commesso il 20 agosto 1989. Condannati nel 1996, i due stanno scontando l'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata. Mentre l'accusa affermava che stessero tentando di ereditare il patrimonio di famiglia, i due fratelli sostenevano - e sono tuttora irremovibili - che le loro azioni derivassero dalla paura causata da una vita di abusi fisici, emotivi e sessuali subiti dai genitori.

Il cast

Javier Bardem e Chloë Sevigny interpretano i genitori Jose e Kitty Menendez, mentre i relativamente esordienti ​​Nicholas Alexander Chavez e Cooper Koch interpretano i fratelli Lyle ed Erik Menendez. Nathan Lane (Only Murders in the Building) recita nei panni del giornalista investigativo Dominick Dunne, che ha seguito i processi per Vanity Fair. Ari Graynor interpreterà Leslie Abramson, uno dei più importanti avvocati difensori di Los Angeles negli anni '80 e '90 che diventa l'avvocato principale di Erik Menendez. Leslie Grossman (American Horror Story) interpreterà Judalon Smyth, un ex paziente e amante del terapista di Erik Menendez, il dottor Jerome Oziel, che si ritrovò invischiato nel caso Menendez e che alla fine giocò un ruolo chiave negli arresti di Lyle ed Erik. Dallas Roberts interpreterà proprio il dottor Jerome Oziel, il terapista autoprotettivo e non del tutto conforme alle regole che Erik Menendez vide dopo l'omicidio dei suoi genitori. Completano il cast Paul Adelstein (David Conn), Jason Butler Harner (Det. Les Zoeller), Enrique Murciano (Carlos Baralt), Michael Gladis (Tim Rutten), Drew Powell (Det. Tom Linehan), Charlie Hall (Craig Cignarelli), Gil Ozeri (Dr. William Vicary), Jeff Perry (Peter Hoffman), Tessa Auberjonois (Dr. Laurel Oziel), Tanner Stine (Perry Berman), Larry Clarke (Brian Andersen), Jade Pettyjohn (Jamie Pisarcik) e Marlene Forte (Marta Cano).