Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez, il trailer finale dell'attesa serie true crime di Netflix

Tutti gli episodi della seconda stagione della serie antologica saranno disponibili in streaming dal 19 settembre.

Con quali orribili genitori sono cresciuti i fratelli Lyle ed Erik Menendez? Nel trailer finale dell'attesissima seconda stagione del crime drama antologico di Ryan Murphy Monsters, che racconta le circostanze del loro assassinio e il processo che ne è seguito, il padre, interpretato dal premio Oscar Javier Bardem, si scusa con il figlio per non averlo picchiato abbastanza forte, mentre la madre, interpretata dalla vincitrice del Golden Globe Chloë Sevign, ammette candidamente di odiarli entrambi.

Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez

Disponibile in streaming dal 19 settembre, esattamente due anni dopo l'uscita dell'acclamato ciclo inaugurale incentrato sul serial killer Jeffrey Dahmer, La storia di Lyle ed Erik Menéndez racconta il caso realmente accaduto di due fratelli di Beverly Hills condannati nel 1996 per il brutale omicidio dei genitori José e Mary Louise 'Kitty' Menendez. Mentre l'accusa ritenne che il movente del crimine fosse l'eredità del patrimonio di famiglia, i due fratelli giustificarono il duplice omicidio sostenendo di aver subito numerosi abusi fisici, emotivi e sessuali da parte dei genitori durante l'infanzia. Ad oggi, Lyle ed Erik stanno scontando una condanna all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale e difendono ancora la loro tesi.

I due fratelli sono interpretati da Nicholas Alexander Chavez (General Hospital) e Cooper Koch (Power Book II: Ghost). Il resto del cast include Nathan Lane (Only Murders in the Building) nel ruolo di Dominick Dunne, il giornalista che coprì il processo ai Menéndez per Vanity Fair; Ari Graynor (Winning Time) del legale dei due fratelli Leslie Abramson, tra i più celebri avvocati penalisti d'America; Dallas Roberts (The Walking Dead) del Dott. Jerome Oziel, l'amorale psicologo di Erik che lo aiutò dopo l'omicidio dei genitori; e Leslie Grossman (American Horror Story) di Judalon Smyth, una donna che diventò suo malgrado una parte fondamentale nell'arresto dei fratelli.