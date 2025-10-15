Monster: La storia di Ed Gein al primo posto su Netflix, ma non batte Dahmer

News Serie TV

20,7 milioni di visualizzazioni nella prima settimana completa di disponibilità per la terza stagione di Monster, incentrata sul serial killer Ed Gein.

Nessuna sorpresa: Monster: La storia di Ed Gein è la serie tv più vista su Netflix. Nella prima settimana completa di disponibilità, la terza stagione del crime drama antologico di Ryan Murphy e Ian Brennan, con Charlie Hunnam nei panni del serial killer conosciuto come il Macellaio di Plainfield, ha accumulato 20,7 milioni di visualizzazioni, più di qualunque altro show e al secondo posto tra tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma, di poco dietro il film La donna della cabina numero 10 (21,2 milioni).

Monster: Ottimo esordio per La storia di Ed Gein, ma non meglio di Dahmer

Per La storia di Ed Gein si tratta di numeri in crescita, dopo i 12,2 milioni di visualizzazioni accumulati nei primi quattro giorni di disponibilità la settimana precedente. Facendo un raffronto con le prime due stagioni, Ed Gein ha superato - ma solo di poco - il risultato de La storia di Lyle ed Erik Menendez (19,5 milioni di visualizzazioni nella prima settimana completa di disponibilità), mentre resta lontana dai numeri de La storia di Jeffrey Dahmer. Nello specifico, potendoci basare unicamente sulle medie giornaliere essendo cambiato nel frattempo il metodo in cui Netflix conteggia le visualizzazioni, nell'ultima settimana Ed Gein si è fermata a 2,9 milioni di visualizzazioni giornaliere, contro i circa 4,4 milioni di Dahmer.

Salvo un aumento di interesse nei prossimi giorni, è improbabile che La storia di Ed Gein riuscirà a entrare nella classifica dei titoli più popolari di sempre di Netflix, dove La storia di Jeffrey Dahmer si trova attualmente al settimo posto con 115,6 milioni di visualizzazioni, dietro alla prima stagione di Squid Game (265,2 milioni), alla prima stagione di Mercoledì (252,1 milioni), alla seconda e alla terza stagione di Squid Game (192,6 e 145,8 milioni), ad Adolescence (142,6 milioni) e alla quarta stagione di Stranger Things (140,7 milioni).