TGCom24
Home | Serie TV | News | Monster: La storia di Ed Gein al primo posto su Netflix, ma non batte Dahmer
Schede di riferimento
Monster
Anno: 2022
3,3
Monster
News Serie TV

Monster: La storia di Ed Gein al primo posto su Netflix, ma non batte Dahmer

Emanuele Manta

20,7 milioni di visualizzazioni nella prima settimana completa di disponibilità per la terza stagione di Monster, incentrata sul serial killer Ed Gein.

Monster: La storia di Ed Gein al primo posto su Netflix, ma non batte Dahmer

Nessuna sorpresa: Monster: La storia di Ed Gein è la serie tv più vista su Netflix. Nella prima settimana completa di disponibilità, la terza stagione del crime drama antologico di Ryan Murphy e Ian Brennan, con Charlie Hunnam nei panni del serial killer conosciuto come il Macellaio di Plainfield, ha accumulato 20,7 milioni di visualizzazioni, più di qualunque altro show e al secondo posto tra tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma, di poco dietro il film La donna della cabina numero 10 (21,2 milioni).

Monster: Ottimo esordio per La storia di Ed Gein, ma non meglio di Dahmer

Per La storia di Ed Gein si tratta di numeri in crescita, dopo i 12,2 milioni di visualizzazioni accumulati nei primi quattro giorni di disponibilità la settimana precedente. Facendo un raffronto con le prime due stagioni, Ed Gein ha superato - ma solo di poco - il risultato de La storia di Lyle ed Erik Menendez (19,5 milioni di visualizzazioni nella prima settimana completa di disponibilità), mentre resta lontana dai numeri de La storia di Jeffrey Dahmer. Nello specifico, potendoci basare unicamente sulle medie giornaliere essendo cambiato nel frattempo il metodo in cui Netflix conteggia le visualizzazioni, nell'ultima settimana Ed Gein si è fermata a 2,9 milioni di visualizzazioni giornaliere, contro i circa 4,4 milioni di Dahmer.

Salvo un aumento di interesse nei prossimi giorni, è improbabile che La storia di Ed Gein riuscirà a entrare nella classifica dei titoli più popolari di sempre di Netflix, dove La storia di Jeffrey Dahmer si trova attualmente al settimo posto con 115,6 milioni di visualizzazioni, dietro alla prima stagione di Squid Game (265,2 milioni), alla prima stagione di Mercoledì (252,1 milioni), alla seconda e alla terza stagione di Squid Game (192,6 e 145,8 milioni), ad Adolescence (142,6 milioni) e alla quarta stagione di Stranger Things (140,7 milioni).

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Monster
Anno: 2022
3,3
Monster
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
The Pitt su Sky e NOW: 5 motivi per cui sta riscrivendo le regole del medical drama
news Serie TV The Pitt su Sky e NOW: 5 motivi per cui sta riscrivendo le regole del medical drama
Amadeus: Il teaser trailer della serie che fa rivivere la rivalità tra Mozart e Salieri
news Serie TV Amadeus: Il teaser trailer della serie che fa rivivere la rivalità tra Mozart e Salieri
The Walking Dead: Daryl Dixon 3, Melissa McBride analizza quel bacio emozionante
news Serie TV The Walking Dead: Daryl Dixon 3, Melissa McBride analizza quel bacio emozionante
Prism: Millie Bobby Brown protagonista di una nuova serie Netflix dopo Stranger Things
news Serie TV Prism: Millie Bobby Brown protagonista di una nuova serie Netflix dopo Stranger Things
La star di Doc Martin, Martin Clunes, apparirà nell'adattamento americano Best Medicine
news Serie TV La star di Doc Martin, Martin Clunes, apparirà nell'adattamento americano Best Medicine
Stranger Things 5, svelata la vera durata degli episodi della prima parte
news Serie TV Stranger Things 5, svelata la vera durata degli episodi della prima parte
Stumble: Il trailer ufficiale della nuova comedy di NBC ambientata nel mondo del cheerleading universitario
news Serie TV Stumble: Il trailer ufficiale della nuova comedy di NBC ambientata nel mondo del cheerleading universitario
M. Night Shyamalan dirige una serie soprannaturale basata sulla Palla magica 8
news Serie TV M. Night Shyamalan dirige una serie soprannaturale basata sulla Palla magica 8
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Monster
The Iris Affair - Missione ad alto rischio
Boots
Brilliant Minds
The Diplomat
Il Mostro
Nobody Wants This
Petra
Gen V
Hotel Costiera
Bridgerton
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV