Monster: L'assassina con l'ascia Lizzie Borden potrebbe essere il soggetto della stagione 4

Diverse fonti riportano che la serie antologica Monster è stata rinnovata per una quarta stagione incentrata sull'assassina con l'ascia Lizzie Borden.

Se Monster, la serie antologica di Ryan Murphy per Netflix, avrà una quarta stagione, ed è molto probabilmente visto l'enorme successo delle prime due, questa si concentrerà sulla celebre figura dell'assassina con l'ascia Lizzie Borden. Lo riferiscono diverse fonti, secondo le quali il nuovo ciclo di episodi è stato già ordinato dal servizio streaming ed è ora in fase di sviluppo.

Monster: La stagione 4 si concentrerà su Lizzie Borden?

Lizzie Borden, la cui storia è stata portata già sul piccolo schermo da Christina Ricci nella miniserie del 2015 The Lizzie Borden Chronicles, è stata una donna statunitense accusata di aver ucciso a colpi d'ascia il padre e la matrigna nel 1892, anno in cui fu emarginata dalla comunità del Massachusetts. Al centro di un processo molto seguito, la donna fu assolta da tutte le accuse nonostante i gravi indizi di colpevolezza.

L'indiscrezione, per ora non confermata da Netflix, arriva mentre dietro le quinte di Monster si lavora a una terza stagione - intitolata Monster: The Original Monster - incentrata sul serial killer Ed Gein, con la star di Sons of Anarchy Charlie Hunnam nei suoi panni. Il ciclo inaugurale, tuttora la quarta serie in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma, ha raccontato la storia del cannibale di Milwaukee Jeffrey Dahmer, interpretato dal veterano di American Horror Story Evan Peters. La seconda stagione, invece, si è concentrata sulle figure dei fratelli Lyle ed Erik Menendez (Nicholas Chavez e Cooper Koch), accusati del brutale assassinio dei ricchi genitori.