Monster: Charlie Hunnam è il serial killer Ed Gein nei poster della stagione 3 che ne svelano la data d'uscita
News Serie TV

Monster: Charlie Hunnam è il serial killer Ed Gein nei poster della stagione 3 che ne svelano la data d'uscita

Carolina Mautone

Dopo Jeffrey Dahmer e i fratelli Lyle ed Erik Menendez, la serie antologica Monster si concentrerà su un'altra inquietante storia true crime americana: ecco tre immagini che svelano quando esce la terza stagione.

Monster: Charlie Hunnam è il serial killer Ed Gein nei poster della stagione 3 che ne svelano la data d'uscita

Un nuovo mostro sta per arrivare su Netflix, giusto in tempo per Halloween. La terza stagione della serie antologica Monster, creata da Ryan Murphy e Ian Brennan e intitolata Monster: La storia di Ed Gein, debutterà venerdì 3 ottobre con tutti gli otto episodi disponibili in streaming su Netflix fin dal primo giorno. Guardate qui sotto i nuovissimi teaser poster diffusi dal servizio di video in streaming per annunciare la data.

Monster: Ed Gein al centro della terza stagione

Dopo il successo delle precedenti stagioni dedicate a Jeffrey Dahmer e ai fratelli Menendez, questa volta i riflettori si accendono su una delle figure più macabre della cronaca nera americana: Ed Gein, interpretato da Charlie Hunnam, star di Sons of Anarchy. I primi teaser poster offrono un inquietante sguardo sul personaggio e sull’atmosfera della stagione. Ed Gein fu arrestato nel 1957 in Wisconsin per l'omicidio di due donne, ma le indagini rivelarono un orrore ben più profondo: violazione di tombe, necrofilia, mutilazioni e la trasformazione di resti umani in oggetti di uso quotidiano, come paralumi, sedie e maschere. Dopo la morte del fratello in circostanze misteriose, tra il 1947 e il 1957 diverse persone scomparvero nella zona di La Crosse e Plainfield, sollevando sospetti sempre più inquietanti.

Monster

Il cast

La sua storia ha ispirato alcuni dei più celebri film horror di Hollywood, tra cui Psyco, Non aprite quella porta e Il silenzio degli innocenti. Non a caso, nella serie vedremo anche Tom Hollander nel ruolo del regista Alfred Hitchcock e Olivia Williams nei panni di Alma Reville, moglie e collaboratrice del regista. A completare il cast, Laurie Metcalf interpreterà Augusta Gein, la madre devota e opprimente che ha avuto un ruolo cruciale nella degenerazione psicologica del figlio.

Monster

La trama ufficiale della serie Netflix

La sinossi ufficiale della stagione 3 di Monster diffusa da Netflix recita:

"Nelle gelide campagne del Wisconsin degli anni ’50, un uomo solitario e apparentemente innocuo di nome Eddie Gein viveva in silenzio in una fattoria fatiscente, nascondendo un orrore così atroce da ridefinire l’incubo americano. Isolamento, psicosi e un’ossessione totalizzante per la madre diedero vita a un nuovo tipo di mostro che avrebbe perseguitato Hollywood per decenni"

Monster

Ryan Murphy aveva già esplorato l’influenza di Gein in precedenza, ispirandosi a lui per il personaggio di Bloody Face nella seconda stagione di American Horror Story. Ma con Monster: La storia di Ed Gein, torna a confrontarsi direttamente con le radici dell’orrore americano. Appuntamento fissato per il 3 ottobre.

Carolina Mautone
