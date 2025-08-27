Monster: Charlie Hunnam è il serial killer Ed Gein nei poster della stagione 3 che ne svelano la data d'uscita

News Serie TV

Dopo Jeffrey Dahmer e i fratelli Lyle ed Erik Menendez, la serie antologica Monster si concentrerà su un'altra inquietante storia true crime americana: ecco tre immagini che svelano quando esce la terza stagione.

Un nuovo mostro sta per arrivare su Netflix, giusto in tempo per Halloween. La terza stagione della serie antologica Monster, creata da Ryan Murphy e Ian Brennan e intitolata Monster: La storia di Ed Gein, debutterà venerdì 3 ottobre con tutti gli otto episodi disponibili in streaming su Netflix fin dal primo giorno. Guardate qui sotto i nuovissimi teaser poster diffusi dal servizio di video in streaming per annunciare la data.

Monster: Ed Gein al centro della terza stagione

Dopo il successo delle precedenti stagioni dedicate a Jeffrey Dahmer e ai fratelli Menendez, questa volta i riflettori si accendono su una delle figure più macabre della cronaca nera americana: Ed Gein, interpretato da Charlie Hunnam, star di Sons of Anarchy. I primi teaser poster offrono un inquietante sguardo sul personaggio e sull’atmosfera della stagione. Ed Gein fu arrestato nel 1957 in Wisconsin per l'omicidio di due donne, ma le indagini rivelarono un orrore ben più profondo: violazione di tombe, necrofilia, mutilazioni e la trasformazione di resti umani in oggetti di uso quotidiano, come paralumi, sedie e maschere. Dopo la morte del fratello in circostanze misteriose, tra il 1947 e il 1957 diverse persone scomparvero nella zona di La Crosse e Plainfield, sollevando sospetti sempre più inquietanti.

Il cast

La sua storia ha ispirato alcuni dei più celebri film horror di Hollywood, tra cui Psyco, Non aprite quella porta e Il silenzio degli innocenti. Non a caso, nella serie vedremo anche Tom Hollander nel ruolo del regista Alfred Hitchcock e Olivia Williams nei panni di Alma Reville, moglie e collaboratrice del regista. A completare il cast, Laurie Metcalf interpreterà Augusta Gein, la madre devota e opprimente che ha avuto un ruolo cruciale nella degenerazione psicologica del figlio.

La trama ufficiale della serie Netflix

La sinossi ufficiale della stagione 3 di Monster diffusa da Netflix recita:

"Nelle gelide campagne del Wisconsin degli anni ’50, un uomo solitario e apparentemente innocuo di nome Eddie Gein viveva in silenzio in una fattoria fatiscente, nascondendo un orrore così atroce da ridefinire l’incubo americano. Isolamento, psicosi e un’ossessione totalizzante per la madre diedero vita a un nuovo tipo di mostro che avrebbe perseguitato Hollywood per decenni"

Ryan Murphy aveva già esplorato l’influenza di Gein in precedenza, ispirandosi a lui per il personaggio di Bloody Face nella seconda stagione di American Horror Story. Ma con Monster: La storia di Ed Gein, torna a confrontarsi direttamente con le radici dell’orrore americano. Appuntamento fissato per il 3 ottobre.