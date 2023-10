Monarch: Legacy of Monsters, la serie basata sul MonsterVerse si mostra nel trailer ufficiale

News Serie TV

Nel cast della serie, in arrivo su Apple TV+ il 17 novembre, Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons e molti altri.

I mostri sono reali e stanno tornando su Apple TV+. Durante il New York Comic Con è stato diffuso il trailer ufficiale di Monarch: Legacy of Monsters, l'attesa serie che espande il franchise del MonsterVerse di Legendary, iniziato con Godzilla del 2014 e proseguito con altri film come Kong: Skull Island, Godzilla II: King of the Monsters e Godzilla vs. Kong. Il drama può contare su un cast di livello su un budget milionario e debutterà su Apple TV+ con i primi due episodi il 17 novembre, seguiti da un episodio ogni venerdì fino al 12 gennaio.

Monarch: Legacy of Monsters, la trama

Dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la scioccante rivelazione che i mostri sono reali, Monarch: Legacy of Monsters racconta la storia di due fratelli che seguono le orme del padre per scoprire il legame della loro famiglia con l'organizzazione segreta nota come Monarch. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e, infine, nella tana del coniglio dell'ufficiale dell'esercito Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell), in un arco temporale che va dagli anni '50 fino a mezzo secolo dopo, quando la Monarch è minacciata da ciò che Shaw sa. La drammatica saga - che abbraccia tre generazioni - rivela segreti sepolti e i modi in cui eventi epici e sconvolgenti possono riverberarsi nelle nostre vite.

Tutto sul MonsterVerse di Legendary Entertainment

Per chi non lo ricordasse, nel MonsterVerse Monarca è un'organizzazione fondata in segreto che unisce diversi governi al fine di cacciare e studiare "massicci organismi terrestri non identificati" (o MUTO, acronimo di Massive Unidentified Terrestrial Organisms). Il MonsterVerse di Legendary Entertainment è un epico universo di intrattenimento con storie interconnesse che riuniscono le più titaniche forze della natura della cultura popolare. Nel franchise va in scena la più grande battaglia per la sopravvivenza dell'umanità, in lotta per salvare il nostro mondo da una nuova realtà catastrofica: i mostri dei nostri miti e delle nostre leggende sono reali. Negli anni il MonsterVerse ha accumulato quasi due miliardi di dollari ai botteghini di tutto il mondo e si espanderà con il sequel Godzilla x Kong: The New Empire.

Il resto del cast e il team creativo

La serie è stata sviluppata da Chris Black (Scissione, Star Trek: Enterprise) e Matt Fraction (i cui fumetti con protagonista Occhio di Falco hanno fortemente influenzato l'omonima serie di Disney+). Matt Shakman di WandaVision dirige i primi due episodi. Completano il cast Mari Yamamoto, Anders Holm (Workhaolics), Anna Sawai (Pachinko) Kiersey Clemons (Transparent), Joe Tippett (Omicidio a Easttown), Elisa Lasowski (Versailles) e l'esordiente Ren Watabe.