Monarch: Legacy of Monsters avrà una seconda stagione? Lo showrunner è ottimista

La prima stagione della serie tv basata sul MonsterVerse si sta per concludere su Apple TV+: ci sarà una continuazione? Lo showrunner Chris Black ci spera.

La prima stagione di Monarch: Legacy of Monsters è arrivata al capolinea (domani, 12 gennaio, arriverà il finale su Apple TV+) ma chi si è appassionato a questa serie, che fa parte del più ampio franchise del cosidetto MonsterVerse, può nutrire speranze in una seconda stagione. Intervistato da TVLine, infatti, lo showrunner della serie Chris Black è sembrato ottimista.

Monarch: Legacy of Monsters 2 ci sarà? Cosa sappiamo

"Non abbiamo ancora ricevuto l'ordine di una seconda stagione. Ma questa serie è andata bene. Quindi siamo ottimisti ed esaltati. Sentiamo di avere ancora storie da raccontare", si è sbilanciato Chris Black che ha sviluppato la serie insieme a Matt Fraction e con lui è produttore esecutivo anche insieme a Matt Shakman (WandaVision) che ha diretto i primi due episodi.

Monarch: Legacy of Monsters, la trama

Monarch: Legacy of Monsters ha debuttato su Apple TV+ lo scorso 17 novembre. La serie è ambientata nello stesso MonsterVerse di film come Godzilla (2014), Kong: Skull Island e Godzilla II: King of the Monsters. La storia si colloca dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la scioccante rivelazione che i mostri sono reali. Ora conosciamo due fratelli che seguono le orme del padre per scoprire il legame della loro famiglia con l'organizzazione segreta nota come Monarch. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e, infine, nella tana del coniglio dell'ufficiale dell'esercito Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell), in un arco temporale che va dagli anni '50 fino a mezzo secolo dopo, quando la Monarch è minacciata da ciò che Shaw sa. La saga, che abbraccia tre generazioni, rivela segreti sepolti e i modi in cui eventi epici e sconvolgenti possono riverberarsi nelle nostre vite.