Missing You: Netflix annuncia la data di uscita della nuova miniserie tratta da un romanzo di Harlan Coben

News Serie TV

L'adattamento dell'omonimo romanzo del 2014 sarà l'ottavo del servizio streaming.

Missing You, la prossima miniserie di Netflix tratta da un romanzo dell'affermato scrittore statunitense Harlan Coben, sarà disponibile in streaming dal 1° gennaio, esattamente un anno dopo l'uscita di Un inganno di troppo, diventato uno degli show più visti di sempre sulla piattaforma. Nel cast Rosalind Eleazar, negli ultimi anni uno dei volti del successo di Apple TV+ Slow Horses.

La trama e il cast di Missing You

Basata sull'omonimo romanzo del 2014 di Coben, Missing You racconta la storia di Kat Donovan (Eleazar), una detective specializzata in casi che riguardano persone scomparse. Undici anni fa, il suo fidanzato Josh, l'amore della sua vita, è scomparso senza lasciare alcuna traccia, e da allora non ha più avuto sue notizie. Ora, scorrendo i profili su un'app di incontri, Kat vede il volto dell'uomo che amava e il suo mondo esplode di nuovo. La ricomparsa di Josh la costringerà a tuffarsi nuovamente nel mistero che circonda l'omicidio di suo padre, scoprendo segreti del suo passato rimasti a lungo sepolti.

Nei cinque episodi della miniserie recitano anche la star di Top Boy Ashley Walters, Richard Armitage (Un inganno di troppo), Lenny Henry (Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere), Steve Pemberton (Happy Valley), Jessica Plummer (EastEnders), Mary Malone (Doctor Who), Lisa Faulkner (Archie) e James Nesbitt (Bloodlands). La sceneggiatura porta la firma di Victoria Asare-Archer, che per Netflix ha scritto un paio di episodi di un'altra miniserie basata su un romanzo di Coben, Stay Close. Lo stesso Coben dà il suo contributo come produttore esecutivo.

Missing You è l'ottava miniserie di Netflix basata su un romanzo di Coben dopo The Stranger, Estate di morte, Suburbia killer, Svaniti nel nulla, Stay Close, Fidati di me e Un inganno di troppo. Nel frattempo, il gigante dello streaming sta lavorando già alla nona, Run Away (adattamento di Fuga), incentrata su un uomo la cui vita perfetta è stata distrutta dalla fuga della figlia maggiore. Quando poi la ritrova, vulnerabile e drogata in un parco, e scopre che non è sola, una discussione degenerata in una violenza scioccante sconvolge nuovamente la vita di Simon.