Minx: Il trailer ufficiale della stagione 2 è la cosa più assurda che vedrete oggi

Dopo la cancellazione a Max, la comedy torna sulla rete via cavo Starz con otto nuovi episodi.

L'arrivo su Starz ha reso Minx ancora più disinibita! Domani, la comedy a luci rosse con Ophelia Lovibond e Jake Johnson tornerà sulla rete via cavo sette mesi dopo la cancellazione al servizio streaming Max, con una seconda stagione della quale è stato diffuso un trailer ufficiale a dir poco NSFW (acronimo di Not safe for work, il nostrano Vietato ai minori), per l'elevata presenza di immagini sessualmente esplicite, volgari e potenzialmente offensive, sebbene in larga parte pixelate.

La scottante storia di Minx

Ancora inedita in Italia, Minx è ambientata nella Los Angeles degli anni '70 e segue una giovane femminista unire le forze con uno squattrinato editore per creare la prima rivista erotica per donne. Attraverso questa improbabile alleanza, i due scoprono relazioni significative nei luoghi più strani, mentre il successo esplosivo di "Minx" porta più soldi, fama e tentazioni di quanti entrambi sappiano gestire.

Nella seconda stagione, Joyce (Lovibond) avrà il pieno controllo della rivista e sarà sul punto di firmare con un importante editore quando Doug (Johnson) tornerà nella sua vita. E non passerà molto prima che i due si rimettano in affari. Nel frattempo, il trailer mostra Joyce dare lezioni di anatomia femminile da un palcoscenico e poi presentarsi alla premiere di Gola Profonda, Richie (Oscar Montoya) strigliare un modello arrapato, Doug presiedere quella che sembra la nascita di uno spettacolo à la Chippendales e, poi, una strana partita di tennis giocata con strane racchette.