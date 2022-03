Minx: Il trailer ufficiale della comedy sulla storia della prima rivista erotica per donne

News Serie TV

Ophelia Lovibond e Jake Johnson interpretano una femminista e un editore da strapazzo che negli anni '70 uniscono le forze per far nascere un magazine mai visto prima: dal 17 marzo su HBO Max.

HBO Max ha rilasciato il trailer ufficiale di Minx, una nuova comedy ambientata nei movimentati e rivoluzionari anni '70 con Ophelia Lovibond (Elementary) nei panni di un'attivista per i diritti delle donne che, nel tentativo di trovare un editore per la sua rivista femminista, incontra sulla sua strada un imprenditore del mondo del porno (interpretato dall'ex Nick Miller di New Girl Jake Johnson) che le propone di dar vita alla prima rivista erotica per sole donne. La serie, composta da 10 episodi, debutterà negli Stati Uniti, su HBO Max, il prossimo 17 marzo (in Italia non sappiamo se arriverà mai).

La trama e il cast di Minx

Come mostra il trailer, l'ingenua Joyce (Lovibond) propone la sua innovativa rivista al femminile a diversi editori ma viene costantemente rifiutata prima di imbattersi nel saggio e rude Doug (Johnson), uno dei fornitori di pornografia più prolifici della Valley. I due presto escogitano un modo astuto per diffondere la retorica femminista di Joyce, e questo modo implica uomini nudi in copertina. La vita di Joyce, così, prende tutta un'altra piega e la donna - oltre a godersi il ben vedere dei modelli a cui fa provini ogni giorno - si ritrova al centro di una guerra culturale e persino in affari con la mafia. Ma quando capisce che la sua rivista potrebbe cambiare per sempre il modo in cui si parla della sessualità delle donne, ne accetta di buon grado il successo.

Nella serie recitano anche Idara Victor (Rizzoli & Isles), Jessica Lowe (Wrecked), Lennon Parham (Bless This Mess), Michael Angarano (This Is Us) e Oscar Montoya. Ellen Rapoport è creatrice, showrunner e produttrice esecutiva, insieme a Johnson, Paul Feig, Dan Magnante per Feigco Entertainment, Ben Karlin e Rachel Lee Goldenberg. Karlin e Goldenberg hanno anche diretto l'episodio pilota.