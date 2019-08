Mindhunter: Il trailer ufficiale della stagione 2 conferma il caso degli infanticidi di Atlanta

News Serie TV

Il thriller psicologico di David Fincher tornerà su Netflix il 16 agosto.

Dopo mesi di speculazioni, possiamo dire finalmente con assoluta certezza che l'attesa seconda stagione del thriller psicologico di Netflix Mindhunter - disponibile in streaming dal 16 agosto - affronterà il caso degli infanticidi compiuti ad Atlanta tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80. Lo conferma il trailer ufficiale, che mostra gli agenti dell'FBI Hold Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany) e la psicologa Wendy Carr (Anna Torv) affrontare i terribili avvenimenti di quegli anni, durante i quali almeno 29 bambini, adolescenti e giovani adulti afroamericani furono rapiti e assassinati brutalmente.

Mentre gli investigatori danno la colpa al Ku Klux Klan e Ford insiste per cercare la verità da un'altra parte, la situazione è complicata dall'arrivo dal nuovo capo dell'Unità di Analisi Comportamentale, il quale insiste per un approccio più "standardizzato". Wendy teme che gli sforzi compiuti finora possano essere vanificati dalla mancata riuscita dell'indagine, soprattutto a causa dell'atteggiamento "arrogante" ed "egocentrico" di Ford, mentre Tench ha a che fare anche con una questione personale a casa. In tutto questo, non si riesce a trovare un solo istante in cui tirare un sospiro prima di andare avanti.