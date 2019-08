Mindhunter: David Fincher vorrebbe realizzare cinque stagioni della serie

News Serie TV

Lo ha rivelato Holt McCallany in un'intervista con The Hollywood Reporter.

Holden e Bill potrebbero intervistare serial killer per molto altro tempo ancora, a giudicare dalle recenti dichiarazioni di Holt McCallany. In un'intervista con The Hollywood Reporter, l'attore protagonista di Mindhunter ha rivelato che David Fincher, il produttore esecutivo della serie, vorrebbe realizzare ben cinque stagioni.

"Un giorno mi ha detto: 'senti, sei pronto a recitare in questo ruolo per cinque stagioni? Perché anche se mandassi tutto all'aria questa serie andrebbe avanti per cinque stagioni, e non ho intenzione di mandare tutto all'aria'", ha raccontato McCallany: "Mi piace pensare che riusciremo a continuare fintanto che David vorrà raccontare questa particolare storia".

Anche l'autore del libro da cui è tratta la serie, l'ex agente FBI John Douglas, si è detto entusiasta all'idea di esplorare altri casi interessanti: "Ci sarebbe tanto altro da raccontare", ha detto Douglas al sito Collider: "Un ottimo spunto potrebbe essere il caso di Robert Hanson, il serial killer che rapiva le sue vittime per poi spogliarle completamente e portarle nei boschi dell'Alaska a bordo del suo aeroplano e cacciarle come fossero animali selvaggi. Oppure il killer di Green River (che fu arrestato dopo vent'anni di indagini e almeno 49 omicidi ndr), o anche John Gracy (il famigerato clown assassino ndr), caso di cui ci siamo occupati io ed il mio partner. E ovviamente devono inserire anche Ted Bundy, con cui parlò un altro agente della mia unità. Deve esserci anche lui per forza".

Insomma, l'America purtroppo ne ha avuti tanti di casi di cronaca da brividi che meriterebbero una ricostruzione e un approfondimento in Mindhunter, per cui non ci resta che sperare che gli ascolti continuino ad essere sufficientemente invitanti per Netflix.