Mindhunter 2: Il recap della prima stagione in meno di un minuto

News Serie TV

Tutti i dettagli più importanti del primo ciclo di episodi, secondo Netflix.

Dopo due anni di attesa, la seconda stagione di Mindhunter è finalmente approdata su Netflix. Sia che abbiate già iniziato a vederla, sia che stiate per farlo, vi potrebbe essere utile vedere il recap in meno di un minuto realizzato proprio dal servizio di streaming, che racchiude tutto ciò che dovete ricordare della prima stagione.

Innanzitutto, i due protagonisti si chiamano Holden Ford e Bill Tench. Holden, il più giovane dei due, è un negoziatore dell'FBI, che riesce finalmente a mettere a frutto anni di studio iniziando un'improbabile collaborazione con un agente del reparto scienze comportamentali, Bill Tench appunto, e una professoressa di nome Wendy Carr. Insieme, i tre iniziano a studiare una nuova tipologia di assassino, coniando il termine "serial killer" e mettendo a punto un metodo innovativo per identificare il colpevole, chiamato "profilazione". Come? Girando di prigione in prigione per intervistare i più famigerati e spietati pluriomicidi degli Stati Uniti d'America, tutti realmente esistiti tra l'altro.

Tra questi, ad esempio, ci sono Speck ed Ed Kemper, con il quale Holden instaura un rapporto ambiguo, quasi di amicizia, andando persino a trovarlo in ospedale da solo, senza dirlo al collega, convinto di potersela cavare. Ma in ospedale non ci sono guardie a vigilare sulla sua sicurezza, e quando Kemper si alza dal letto e lo abbraccia, minacciando a voce di ucciderlo, Holden si rende conto di aver fatto un grosso errore di valutazione e viene colto da un fortissimo attacco di panico. Ragionare con i serial killer lo starà forse portando alla pazzia?

Nel frattempo, tra un interrogatorio e l'altro, ci viene mostrato un misterioso uomo baffuto, con uno sguardo tutt'altro che amichevole, che sta tramando qualcosa di grosso.