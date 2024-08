Miley Cyrus diventa la più giovane Disney Legend di sempre: "Orgogliosa di essere stata Hannah Montana"

News Serie TV

Alla convention D23 di Anaheim l'attrice e cantante è stata insignita del più importante riconoscimento assegnato alle personalità che hanno segnato il mondo Disney e si è commossa durante il suo discorso.

Miley Cyrus sa di dovere tutto ad Hannah Montana, la serie tv per ragazzi che nel 2005 l'ha resa una vera e propria pop star facendole cambiare vita e trasportandola dalla provincia del Tennessee ai palchi e ai teatri di Los Angeles. Lo show, lungo quattro stagioni e seguito anche da un film, è diventato un fenomeno generazionale e la sua Hannah Montana una leggenda. Per questo motivo, l'attrice e cantante è stata nominata Disney Legend, un riconoscimento che la Disney conferisce a tutte le personalità che, in diversi modi, hanno contribuito al successo del brand con i loro risultati. Miley Cyrus, 31 anni, è la star più giovane a riceverlo e, durante la cerimonia di assegnazione dello status di Disney Legend tenutasi ad Anaheim durante la convention D23, ha tenuto un commovente discorso dicendosi orgogliosa di essere stata Hannah Montana.

Miley Cyrus è Disney Legend: Il commovente discorso

"Nel mio cuore ero Hannah Montana. Ed ero così orgogliosa di esserlo", ha detto Cyrus sul palco, trattenendo le lacrime mentre ha riflettuto sul suo percorso nella serie di Disney Channel, andata in onda a marzo 2006 e gennaio 2011. L'attrice ha ricordato come all'inizio fosse stata scartata pr il ruolo della protagonista perché considerata "troppo piccola". Ma, dopo che un primo episodio pilota venne girato con un'altra attrice e considerato poco soddisfacente, venne richiamata ed ebbe la sua seconda occasione. Per questo motivo Cyrus ha invitato i suoi fan a non arrendersi mai. "Anche le leggende provano paura. Sono spaventata anche adesso. La differenza è che noi poi lo facciamo lo stesso. E tutti voi potete farcela ogni giorno. Non c'è fallimento se si prova. Si può fare se si tenta".

"Sono orgogliosa di essere stata Hannah Montana perché ha formato Miley in così tanti modi", ha aggiunto Cyrus. "Questo premio è dedicato ad Hannah e a tutti i suoi fan fedeli e fantastici, e a tutti coloro che hanno reso il mio sogno una realtà. Per citare la leggenda stessa, 'Questa è la vita'", ha detto in chiusura citando proprio il brano di Hannah Montana This is the life, diventato un successo.

Foto: The Walt Disney Company