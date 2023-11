Miguel Bernardeau è Zorro nel poster della serie Prime Video che ne annuncia la data

News Serie TV

La nuova serie sarà disponibile in streaming su Prime Video da gennaio.

Uno dei vigilanti mascherati più famosi dello schermo, Zorro sta per arrivare su Prime Video con una nuova serie. Disponibile in streaming dal 25 gennaio (la data di uscita non è stata ancora confermata in Italia ma con ogni probabilità sarà la stessa), l'adattamento vede l'ex star di Elite Miguel Bernardeau indossare mantello e sombrero per portare la giustizia nella Los Angeles del 1834. Il poster diffuso dal servizio streaming dopo il teaser trailer di qualche giorno fa ce lo mostrano in anteprima nella sua duplice veste.

Zorro: Cosa sappiamo della serie tv di Prime Video

Creata da Carlos Portela (Velvet Collection) e diretta da Javier Quintas (La casa di carta, Sky Rojo), Jose Luis Alegría (Toy Boy) e Jorge Saavedra (Escándalo), Zorro racconta la storia di Diego de la Vega, un uomo che assume l'identità segreta di Zorro per garantire giustizia e aiutare gli indifesi. Tutti si aspettano di controllare la California: i vecchi colonizzatori, il governo appena insediato che brama il sostegno del Messico dopo aver servito la corona spagnola, gli oligarchi russi che usano le loro compagnie russo-americane, i francesi che non vogliono rinunciare a questo ricco territorio e i neonati Stati Uniti d'America. Le vittime di questa lotta sono sempre le stesse, la povera gente: gli indiani nativi, alcuni dei quali servono come semi schiavi nelle missioni mentre altri restano liberi; i lavoratori messicani sfruttati e privati dei diritti civili dal governo; e gli immigrati di ogni razza e provenienza venuti in cerca di opportunità. La loro ultima speranza è un eroe millenario che ha mantenuto la pace nel loro mondo e ora si è reincarnato nel giovane Diego de la Vega.

Tempi nuovi richiedono un nuovo eroe. Diego de La Vera è un proprietario terriero che, sotto mentite spoglie, è un eroe mascherato del popolo. Il suo nome, Zorro, è plasmato dalle relazioni del suo passato, così come dall'amore e dalle delusioni, riflettendo una mascolinità lontana dagli stereotipi. Inoltre, la sua battaglia riguarda anche la scoperta di colui che ha ucciso suo padre; una missione che lo porta a scoprire segreti di famiglia che cambieranno per sempre il suo destino.

In aggiunta a Bernardeau, nei 10 episodi della serie recitano anche Renata Notni (L'ultimo dragone), Dalia Xiuhcoatl (Luna negra), Emiliano Zurita (Come sopravvivere da single), Elia Galera (El Cid), Paco Tous (La casa di carta), Rodolfo Sancho (Gli eredi della terra), Cristo Fernández (Ted Lasso), Francisco Reyes (30 Coins), Cecilia Suárez (Sagrada familia), Luis Tosar (Cella 211) e Ana Layevska (Yankee).