Zorro: Il primo teaser della nuova serie con Miguel Bernardeau nei panni dell'eroe mascherato

La serie spagnola è scritta da Carlos Portela e diretta da Javier Quintas e arriverà prossimamente su Prime Video.

Zorro sta per tornare con la sua iconica maschera nera e la spada appuntita. Mediawan Rights ha diffuso il primo teaser trailer di Zorro, reboot dell'omonima serie degli anni '50 sull'eroe mascherato qui interpretato dalla star di Elite Miguel Bernardeau. La serie spagnola, che a livello internazionale arriverà prossimamente su Prime Video, sarà presentata in anteprima al Mipcom di Cannes il prossimo 15 ottobre.

Zorro: La trama e il cast della nuova serie

Scritta da Carlos Portela (Velvet Collection) e diretta da Javier Quintas (La casa di carta, Sky Rojo) con Jose Luis Alegría (Toy Boy) e Jorge Saavedra (Mr Smith e Mrs Wesson), Zorro si compone di 10 episodi e si presenta come un remake moderno della serie più famosa in cui a interpretare Don Diego de La Vera c'era Guy Williams. La nuova versione di Bernardeau è descritta come un proprietario terriero che, sotto mentite spoglie, è un eroe mascherato del popolo nella Los Angeles del 1834. Il suo nome è Zorro ed è plasmato dalle relazioni del suo passato, così come dall'amore e dalle delusioni, riflettendo una mascolinità lontana dagli stereotipi. Inoltre, la sua battaglia riguarda anche la scoperta di colui che ha ucciso suo padre; una missione che lo porta a scoprire segreti di famiglia che cambieranno per sempre il suo destino.

Bernardeau recita al fianco di Renata Notni (La vendetta delle Juana), un giovane talento messicano emergente, nel ruolo di Lolita Márquez, amore di gioventù del protagonista. Completano il cast Dalia Xiuhcoatl, Paco Tous, Emiliano Zurita e Joel Bosqued. Valérie Vleeschhouwer, amministratore delegato di Mediawan Rights, ha descritto questo reboot come un "adattamento audace che fornirà a un vasto pubblico un buon mix di azione, avventura e momenti edificanti".