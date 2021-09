Midnight Mass: Terrore e fervore religioso nel trailer ufficiale della nuova serie horror di Mike Flanagan

News Serie TV

La miniserie, dal creatore di Hill House e The Haunting of Bly Manor, arriva in streaming su Netflix il 24 settembre.

Le note di Somewhere Only We Know dei Keane stridono con le atmosfere inquietanti dell'isola di Crockett nel trailer ufficiale di Midnight Mass, la nuova miniserie di Mike Flanagan, lo stesso che ha portato al successo Hill House e The Haunting of Bly Manor. Il drama, di 7 episodi, debutterà in streaming su Netflix il prossimo 24 settembre.

La trama e il cast di Midnight Mass

Creata e diretta da Flanagan, affiancato alla produzione esecutiva dal collega di The Haunting Trevor Macy, Midnight Mass racconta la storia di una piccola comunità su un'isola remota le cui divergenze sono amplificate dal ritorno di un giovane caduto in disgrazia (Zach Gilford, Friday Night Lights) e dall'arrivo di un sacerdote tanto carismatico quanto misterioso (Hamish Linklater, Legion). Quando la comparsa di padre Paul nell'isola di Crockett coincide con eventi inspiegabili e apparentemente miracolosi, un rinnovato fervore religioso cattura l'intera comunità, ma quale sarà il prezzo da pagare? Completano il cast Rahul Kohli, Robert Longstreet, Kate Siegel e Henry Thomas, tutti attori già visti in The Haunting,Michael Trucco (Battlestar Galactica) e Kristin Lehman (The Killing).

Midnight Mass: Il poster ufficiale della nuova serie horror di Mike Flanagan in arrivo su Netflix Leggi anche

Nella clip vediamo Ryley Flinn, il personaggio interpretato da Gilford, tornare sull'isola. Ma perché era andato via? Si capisce che il suo passato è legato a qualcosa di terribile. Si intravedono anche nuovi avvenimenti inquietanti e/o miracolosi, come una ragazza su una sedia a rotelle che improvvisamente torna a camminare e degli incendi misteriosi. Tutte cose che fanno chiedere al personaggio di Kate Siegel se stia impazzendo. Per scoprirlo non ci resta che immergerci nella visione di Midnight Mass dal 24 settembre.