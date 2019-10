Michiel Huisman raggiunge Kaley Cuoco in The Flight Attendant

News Serie TV

Al cast del thriller di HBO Max si è unita anche Sonoya Mizuno.

Basta nerd malaticci e bruttini: la prossima volta Kaley Cuoco avrà al suo fianco quel gran figo di Michiel Huisman. La star di Hill House e Il Trono di Spade ha ottenuto uno dei ruoli principali in The Flight Attendant, il thriller di HBO Max che nel 2020 riporterà sul piccolo schermo la veterana di The Big Bang Theory.

Prodotta dallo stesso Greg Berlanti di Blindspot, Riverdale, The Flash, YOU e molte altre serie di successo, The Flight Attendant racconta la storia di Cassie (Cuoco), un'assistente di volto che si risveglia in una camera d'albergo con i postumi di una sbornia e... un cadavere al suo fianco. Invece di informare la polizia, Cassie raggiunge i colleghi sul suo volo per New York City, dove però è accolta dagli agenti dell'FBI con alcune domande sulla sua recente sosta. Incapace di ricostruire ciò che le è accaduto, la donna comincia a sospettare di poter essere l'assassina.

Huisman interpreterà Alex, un ricco e affascinante uomo d'affari che si ritrova invischiato in una situazione molto spiacevole a Bangkok, finendo col restare insieme a Cassie più a lungo del previsto. I produttori hanno ingaggiato anche Sonoya Mizuno (Maniac) per il ruolo di Miranda, una donna scaltra e potenzialmente pericolosa che la protagonista incontra nella stessa capitale thailandese.