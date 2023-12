Michelle Williams protagonista della miniserie Dying for Sex

News Serie TV

Prodotta da 20th Television, la serie coinvolge come sceneggiatrici Liz Meriwether e Kim Rosenstock e come regisa Leslye Headland.

Michelle Williams torna su FX dopo aver recitato in Fosse/Verdon, la miniserie che le è valsa un Emmy. L'ex star di Dawson's Creek sarà la protagonista di Dying for Sex, una nuova miniserie che porta la firma di due apprezzate sceneggiatrici come Liz Meriwether (The Dropout, New Girl) e Kim Rosenstock (Only Murders in the Building), come rivela Deadline. Prodotta da 20th Television, la serie coinvolge anche la showrunner di The Acolyte, la nuova serie ambientata nel mondo di Star Wars, nonché ex showrunner di Russian Doll Leslye Headland.

La trama di Dying for Sex

Basata sull'omonimo podcast di successo di Wondery, Dying for Sex è la storia di una donna (Williams) a cui è stato diagnosticato un cancro al seno metastatico che lascia il marito con cui stava da 15 anni e inizia a esplorare la sua sessualità. Riceve il coraggio e il sostegno per intraprendere questa avventura dalla sua migliore amica, che resta al suo fianco fino alla fine.

Il team di produzione e il ritorno di Michelle Williams sul piccolo schermo

Secondo Deadline, il progetto sarebbe stato in cantiere da anni e le trattative per portarlo in tv sarebbero ricominciate soltanto la scorsa primavera, prima degli scioperi. Meriwether e Rosenstock sono accreditate come showrunner e produttrici esecutive insieme a Headland, Katherine Pope, collaboratrice di lunga data di Meriwether, e Nikki Boyer, conduttrice e co-creatrice del podcast Dying for Sex. Per Michelle Williams si tratta di un ritorno in tv dopo Fosse/Verdon. Negli ultimi tempi, infatti, l'attrice si è fatta apprezzare maggiormente al cinema. Il suo ultimo ruolo, Mitzi Fabelman in The Fabelmans di Steven Spieberg, le ha fatto ottenere la sua quinta nomination all'Oscar e le ha fatto anche vincere un Golden Globe.