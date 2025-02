Michelle Trachtenberg, la causa della morte rimane indeterminata: La famiglia ha rifiutato l'autopsia

News Serie TV

La causa della morte di Michelle Trachtenberg non sarà determinata. La star di Buffy l'ammazzavampiri ricordata anche da Sarah Michelle Gellar.

La causa della morte di Michelle Trachtenberg rimane indeterminata. Il Dipartimento di Medicina Legale della città di New York ha riferito a ABC7 Eyewitness News che la famiglia dell'attrice 39enne resa celebre dai suoi ruoli nelle serie Buffy l'ammazzavampiri e Gossip Girl, trovata senza vita nel suo appartamento a Manhattan mercoledì mattina, ha rifiutato l'autopsia per motivi religiosi.

La morte di Michelle Trachtenberg: L'addio di Sarah Michelle Gellar

Subito dopo la notizia della sua tragica scomparsa, sono circolate alcune voci secondo cui Trachtenberg si fosse recentemente sottoposta a un trapianto di fegato e che potesse avere avuto delle complicazioni, che sarebbe il motivo per il quale la sua morte non è stata ritenuta sospetta dalla polizia. Nelle ore successive, molte celebrità hanno espresso il proprio cordoglio, inclusi gli ex colleghi di Buffy e Gossip Girl, ad eccezione di Sarah Michelle Gellar, la quale si è presa comprensibilmente un po' più di tempo per tributarla pubblicamente.

Trachtenberg, che nelle ultime tre stagioni di Buffy aveva affiancato Gellar nei panni di Dawn Summers, la sorella minore dell'ammazzavampiri (in origine la Chiave, un misto di luce ed energia trasformata in umana grazie al sangue di Buffy per essere protetta dalla perfida dea infernale Glory), è stata ricordata da quest'ultima attraverso le parole di un monologo pronunciato nel finale della quinta stagione, quando Buffy decide di sacrificarsi saltando in un portale interdimensionale per salvare Dawn, i loro amici e il mondo. "Michelle, ascoltami", ha scritto Gellar su Instagram. "Ascolta. Ti voglio bene. Te ne verrò sempre. La cosa più difficile in questo mondo è viverci. Sarò coraggiosa. Vivrò... per te". Inoltre, l'attrice ha condiviso una storia che la mostrava abbracciata alla Trachtenberg con la citazione: "Non importa da dove vieni o come sei arrivata qui... sei mia sorella".