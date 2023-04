Michaela Jaé Rodriguez nel cast di American Horror Story: Delicate

News Serie TV

La star di Pose raggiunge Kim Kardashian, Emma Roberts e Cara Delevingne.

Michaela Jaé Rodriguez reciterà in un'altra serie tv di Ryan Murphy. Dopo aver fatto la storia con Pose, l'attrice vincitrice del Golden Globe ha ottenuto uno dei ruoli principali in Delicate, dodicesima stagione della serie horror antologica di successo American Horror Story attesa su FX per quest'estate (in Italia su Disney+ a seguire).

American Horror Story: Delicate, cosa sappiamo della stagione 12

Basata su Delicate Condition, romanzo di Danielle Valentine in uscita negli Stati Uniti ad agosto, la dodicesima stagione racconta la storia di una donna convinta che una figura sinistra stia facendo di tutto per assicurarsi che la sua gravidanza non abbia compimento. Il romanzo, adattato da Halley Feiffer, viene descritto come "l'aggiornamento femminista di Rosemary's Baby di cui tutti avevamo bisogno" ed è il primo a ispirare una stagione di American Horror Story.

Vista più di recente nella comedy di Apple TV+ Loot, Rodriguez interpreterà un personaggio i cui dettagli non sono al momento noti. Nulla di sorprendente: vale lo stesso per i ruoli affidati recentemente agli altri membri del cast Kim Kardashian, Emma Roberts (per la quale questa sarà la sesta volta in AHS), Cara Delevingne, Matt Czuchry e Annabelle Dexter-Jones.