Michael Peña torna in tv con Landman, una nuova comedy dal team di Silicon Valley e altre news in breve

Inoltre, Matthew Del Negro raggiunge il cast di Mayor of Kingstown e Bryan Fuller lascia il timone di Crystal Lake.

Nuova aggiunta prominente al cast di Landman, prossima serie dell'ideatore di Yellowstone Taylor Sheridan per Paramount+. Secondo Variety, Michael Peña (Narcos: Messico, Tom Clancy's Jack Ryan) ha raggiunto Billy Bob Thornton, Demi Moore, Jon Hamm e Andy Garcia, firmando per un ruolo non meglio precisato.

Ambientata nelle proverbiali città in rapida espansione del Texas occidentale, Landman racconta una storia moderna sulla ricerca della fortuna nel mondo delle piattaforme petrolifere, concentrandosi sugli irrefrenabili miliardari che stanno alimentando un boom così grande da rimodellare il nostro clima, la nostra economia e la nostra geopolitica. Thornton interpreta Tommy Norris, un anonimo gestore di crisi per una compagnia petrolifera.

Hulu ordina il pilota della comedy Downforce

Il servizio streaming statunitense Hulu ha ordinato la produzione dell'episodio pilota di Downforce, comedy degli sceneggiatori e produttori di Silicon Valley Alec Berg e Adam Countee, il primo anche co-ideatore della pluripremiata Barry. Descritta come Entourage ambientata nel mondo della Formula 1, la potenziale serie segue cosa succede quando l'erede di una squadra di corse automobilistiche dinastica viene respinta dall'azienda di famiglia e le difficili scelte che deve compiere per il futuro della squadra e dell'eredità della sua famiglia.

Mayor of Kingstown arruola Matthew Del Negro nella stagione 3

Mayor of Kingstown, un'altra serie tv del prolifico Taylor Sheridan, ha ingaggiato Matthew Del Negro (City on a Hill, Teen Wolf) per un ruolo nell'imminente terza stagione (dal 3 giugno in streaming su Paramount+). Secondo Deadline, l'attore apparirà in 5 dei 10 nuovi episodi nei panni di Will Breen, un agente penitenziario affascinante e apparentemente di indole buona che lavora nel carcere femminile di Kingstown.

Bryan Fuller lascia la guida del prequel di Venerdì 13

Bryan Fuller (Hannibal, Pushing Daisies) ha lasciato la guida di Crystal Lake, prossima serie di Peacock prequel di Venerdì 13, il celebre franchise cinematografico con Jason Voorhees, l'assassino con la maschera da hockey diventato un'icona del cinema horror. "Per ragioni indipendenti dalla nostra volontà, A24 ha scelto di seguire una strada diversa con il materiale", ha rivelato l'ora ex showrunner sui social media. "Speriamo che il prodotto finale sia qualcosa che piacerà ai fan di Venerdì 13 in tutto il mondo". Tutto lascia pensare, dunque, a divergenze creative inconciliabili per un progetto annunciato ormai più di un anno e mezzo fa.