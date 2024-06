Michael Fassbender confermato in The Agency, serie di Paramount+ basata sulla francese Le Bureau

News Serie TV

Per l'attore si tratta del primo ruolo in una produzione televisiva dal 2008.

C'è davvero una serie tv, la prima dopo sedici anni, nel futuro di Michael Fassbender. È stato confermato che il candidato a due Oscar sarà il protagonista di The Agency, la nuova serie tv di Paramount+ with Showtime basata sullo spy drama di successo francese Le Bureau - Sotto copertura. Il progetto, ordinato più di un anno fa, sta coinvolgendo anche l'altro divo di Hollywood George Clooney come produttore esecutivo (e non anche come regista, diversamente da quanto annunciato in un primo momento).

The Agency: La trama della serie tv con Michael Fassbender

Conosciuta precedentemente con il titolo The Department, The Agency è un thriller di spionaggio politico incentrato su Martian (il personaggio interpretato da Fassbender), un agente segreto della CIA al quale è stato ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e tornare alla stazione di Londra dell'agenzia. Quando l'amore che si è lasciato alle spalle riappare, il romanticismo si riaccende, mettendo la sua carriera, la sua vera identità e la sua missione in contrasto con i suoi sentimenti e scaraventando entrambi in un gioco letale di intrighi internazionali e spionaggio.

The Agency, della quale sono stati ordinati 10 episodi, è scritta dal duo di Edge of Tomorrow - Senza domani Jez Butterworth e John-Henry Butterworth, mentre la regia è stata affidata a Joe Wright (Orgoglio e pregiudizio). Fassbender affiancherà loro, Clooney e Grant Heslov (Argo) alla produzione esecutiva. Il presidente e amministratore delegato di Showtime Chris McCarthy ha dichiarato in un comunicato: "Michael Fassbender è uno degli attori più dotati del nostro tempo. Porta solennità e complessità sfumata a ogni personaggio che interpreta, motivo per il quale siamo davvero entusiasti che sia il protagonista di The Agency mentre iniziamo a lanciare la nostra nuova offerta di originali Showtime".