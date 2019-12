Messiah: Il thriller di Netflix con Michelle Monaghan si mostra nel primo trailer

News Serie TV

Il servizio di video in streaming ne annuncia il debutto per gennaio.

Cosa accadrebbe se un nuovo Messia camminasse tra noi? È evidente come le cose andrebbero in modo molto diverso rispetto all'ultima volta migliaia di anni fa, e non necessariamente meglio. Ce lo dimostra Messiah, nuovo thriller geopolitico del quale Netflix ha diffuso oggi il primo trailer, annunciandone anche la data di debutto: 1° gennaio 2020.

Creata da Michael Petroni (Storia di una ladra di libri), Messiah segue la nominata al Golden Globe Michelle Monaghan (True Detective) nei panni dell'agente della CIA Eva Geller, interessata all'identità di un uomo (Mehdi Dehbi) che sta attirando l'attenzione dei media internazionali per le sue gesta sensazionali. Con un numero sempre più elevato di seguaci, convinti sia in grado di compiere miracoli, l'uomo suscita un grande interesse nei media per la sua personalità carismatica. Geller deve capire se si tratta sul serio una divinità o solo di un truffatore in grado di sovvertire l'ordine geopolitico mondiale.

Narrata dalle diverse prospettive di un ufficiale dell'intelligence israeliana (Tomer Sisley), di un predicatore del Texas (John Ortiz) e di sua figlia (Stefania LaVie Owen), di un rifugiato palestinese (Sayyid El Alami) e di una giornalista (Jane Adams), Messiah è prodotta da Mark Burnett e Roma Downey, la coppia già dietro le quinte della fortunata miniserie religiosa La Bibbia. La prima stagione si compone di 10 episodi.