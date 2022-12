Mercoledì: Jenna Ortega aveva il Covid mentre girava la scena del ballo diventata già iconica

News Serie TV

La protagonista di Mercoledì Jenna Ortega ha raccontato di aver girato la famosa scena della danza coreografata da lei stessa in attesa dei risultati del tampone, successivamente risultato positivo.

Incredibile ma vero: una delle scene più memorabili di Mercoledì, la serie Netflix incentrata sulla giovane Mercoledì Addams e diventata già uno dei titoli più seguiti sulla piattaforma, è stata girata mentre la protagonista Jenna Ortega aveva il Covid. Si tratta della già iconica scena del ballo di Mercoledì sulle note di Goo Goo Muck dei Cramps nel quarto episodio. Negli ultimi giorni il ballo in questione, coreografato dalla stessa Ortega per l'occasione, è diventato virle (scusate il gioco di parole) su TikTok con decine e decine di fan che ne hanno riprodotto i passi. Ma solo adesso l'attrice ha svelato tutti i retroscena di quel momento, intervistata dalla testata NME.

Mercoledì: I retroscena del ballo di Jenna Ortega

Ortega ha raccontato che la mattina in cui era previsto che andasse sul set per girare la scena dello scatenato ballo si era svegliata con i sintomi del raffreddore e con dolori muscolari che non aveva mai provato prima. Dopo aver fatto un tampone, si era comunque recata al lavoro in attesa dei risultati. Il risultato positivo sarebbe arrivato qualche ora dopo ma, nel frattempo, aveva già girato quella famosa scena del quarto episodio. "È pazzesco perché era il mio primo giorno con il Covid quindi è stato terribile girare", ha raccontato l'attrice. "Mi ero svegliata ed era strano, perché non mi ammalo mai e quando lo faccio, di solito non sto molto male. Invece mi sentivo come se fossi stata investita da un'auto e come se un piccolo goblin si fosse scatenato nella mia gola e stesse grattando le pareti del mio esofago. Mi davano medicine tra una ripresa e l'altra perché stavamo aspettando il risultato che poi sarebbe stato positivo", ha continuato.

NGM, la società di produzione di Mercoledì, si è affrettata a far sapere che sul set sono stati messi in atto rigidi protocolli e che, una volta confermata la positività di Jenna Ortega, l'attrice è rimasta a casa fino alla guarigione. Quando si è ripresa, ha chiesto se poteva girare nuovamente quella scena, perché non si sentiva sicura del risultato. La produzione, tuttavia, seguiva una tabella di marcia precisa e non c'era tempo di girare la stessa scena una seconda volta. "Penso che probabilmente avrei potuto farla un po' meglio", ha concluso Jenna Ortega. A giudicare dall'immediata popolarità della serie e di quella scena in particolare, tuttavia, crediamo che possa essere più che soddisfatta del risultato.