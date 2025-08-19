Mercoledì: In attesa dei nuovi episodi della stagione 2, una chiacchierata con gli ideatori della serie tv

News Serie TV

In attesa della Parte 2, gli ideatori di Mercoledì, Alfred Gough e Miles Millar, parlano del loro lavoro nella seconda stagione: i temi che volevano esplorare, le sfide che ciò ha presentato e cosa li ha ispirati.

Dopo il clamoroso successo del ciclo inaugurale, questo mese, Mercoledì è tornata con i primi quattro episodi della seconda stagione, ai quali ne seguiranno altrettanti il 3 settembre. Siamo esattamente a metà strada delle quattro settimane che separano la prima parte dalla seconda, pieni di interrogativi su quello che abbiamo appena visto e quello che potrebbe accadere a breve. Il trailer rilasciato pochi giorni fa dal servizio streaming ne ha offerto un'anteprima. Mentre l'attesa continua, gli ideatori e produttori esecutivi Alfred Gough e Miles Millar si sono presi un momento per parlare di questa nuova stagione, delle sfide che ha presentato a loro e ai personaggi, del modo in cui sta andando più in profondità nelle dinamiche dell'amata Famiglia Addams e di ciò che li ha ispirati nella sua realizzazione.

Mercoledì: Dal successo della prima stagione agli obiettivi della seconda

Con 252,1 milioni di visualizzazioni nei primi 91 giorni di disponibilità, la prima stagione, uscita nel 2022, ha permesso a Mercoledì di scalare la classifica delle serie più viste di sempre su Netflix fino a raggiungere la seconda posizione, subito dietro la stagione 1 di Squid Game. "Il successo globale di Mercoledì è stato incredibile e sorprendente. Nessuno se lo aspettava, quindi ne siamo molto grati", ha esordito Gough. "Penso che, per noi in particolare, la prima stagione sia stata una sorta di punto di partenza: abbiamo visto molto del mondo, ma c'è ancora molto mondo da scoprire, ed è emozionante ampliare la portata e la visione della serie" nella seconda. Millar ha aggiunto: "Approcciandoci alla seconda stagione, volevamo assicurarci di non deludere. Perciò, abbiamo sicuramente avvertito la pressione di garantire che la serie tornasse e fosse bella quanto nella prima stagione, se non migliore. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere la stagione migliore della prima, in termini di storie, archi narrativi dei personaggi e semplicemente l'aspetto e l'atmosfera della serie, la sua portata. Quindi, abbiamo puntato davvero molto in alto per questa stagione".

Chiaramente, tutto doveva partire dal personaggio di Mercoledì Addams, che in questa stagione arriva alla Nevermore Academy pensando di conoscere tutto della scuola. "È la prima volta che torna in una scuola volontariamente, e di solito ha cercato di evitarlo", ha spiegato Millar. "Non appena torna, ciò che si aspettava non accade. Pensa di avere il controllo e di sapere dove sono sepolti tutti i cadaveri, ma non è così". La stagione parla di "Mercoledì che deve fare i conti con il fatto che ora non solo appartiene alla Nevermore, ma è anche incredibilmente popolare, il che la fa ammattire", ha proseguito Gough.

Mercoledì deve gestire molte relazioni, e non è semplice. "Penso che sia sempre importante per i personaggi affrontare delle sfide in termini di relazioni, ed è ciò verso cui il pubblico gravita davvero: il cuore emotivo della serie sono proprio queste relazioni", ha spiegato Millar. "Credo che volessimo davvero trovare degli ostacoli per Mercoledì, perché lei pensa di avere tutto sotto controllo, ma scopre che non è così. Che gli esseri umani e l'interazione umana non sono così semplici come pensava". Secondo Gough, "Mercoledì non si rende conto che anche tutti gli altri stanno cambiando, che sono tornati con nuovi obiettivi e si trovano in un momento diverso della loro vita. E penso che per lei sia imporrante trovare un equilibrio: quando era a casa, poteva semplicemente occuparsi della famiglia. L'anno scorso, alla Nevermore, doveva occuparsi solo dei suoi amici. Ora, le due cose si scontrano. Deve occuparsi della sua famiglia, dei suoi amici, di agende contrastanti e di maggiori occhi puntati addosso, cosa che detesta".

Famiglia Addams al quadrato

La seconda stagione di Mercoledì porta Pugsley, il fratello della protagonista, alla Nevermore; concede più spazio ai loro genitori, Gomez e Morticia; e introduce nuovi membri della famiglia, come Nonna Hester. "Una delle cose che abbiamo imparato nella prima stagione è quanto le persone amino la Famiglia Addams, pur non essendo la sua mitologia così ampia", ha spiegato Gough. "Perciò, ci piace avere fondamentalmente la possibilità di creare il mito della Famiglia Addams e di approfondire la sua conoscenza". Questo, inevitabilmente, ha creato nuovi conflitti. Mercoledì deve fare i conti con la presenza a scuola del fratello minore. Inoltre, sua madre è stata messa dal nuovo preside a capo del comitato che si occupa di organizzare gli eventi di gala. "Portare la famiglia alla Nevermore ci è sembrata una scelta ovvia, in termini di altra spina nel fianco di Mercoledì, un altro conflitto per il personaggio", ha detto Millar. "Il rapporto madre-figlia tra Mercoledì e Morticia è, credo, quello centrale. Sono Enid e Mercoledì, ma anche Morticia e Mercoledì, in un certo senso, il cuore della serie. E, sapete, abbiamo entrambi figlie adolescenti, quindi il rapporto madre-figlia è qualcosa che conosciamo bene. Le adolescenti e le loro madri sono fantastiche per il dramma. Quindi, per noi sceneggiatori, è una pianura molto fertile da esplorare".

Dinamiche che Gough e Millar hanno voluto esplorare anche attraverso il rapporto tra Morticia e sua madre Hester. "Volevamo introdurre Nonna in questa stagione per vedere in sostanza un diverso rapporto madre-figlia", ha spiegato il primo. "Vediamo la relazione tra Hester e Morticia e come ci siano somiglianze e differenze con il rapporto tra Morticia e Mercoledì. E, naturalmente, Mercoledì e Hester vanno molto d'accordo. Oltre a Fester, sua nonna è probabilmente la sua persona preferita, e con lei sente un legame più profondo. Ed è anche qualcuno che può usare contro sua madre. Quindi è una specie di delizioso triangolo familiare".

I propositi della stagione 2 e le fonti d'ispirazione

Parlando di ciò che li ha ispirati nella realizzazione della seconda stagione di Mercoledì, Gough ha detto: "In ogni stagione, in un certo senso, cerchiamo ispirazione nei classici dell'horror, e per questa lo è stato sicuramente Frankenstein, ma anche cose come Il corridoio della paura, Ragazze interrotte, persino un po' di Qualcuno volò sul nido del cuculo". Una seconda stagione il cui proposito è stato "fare di più". "Penso che, in termini di costumi, persino le uniformi scolastiche, tutto sia più dettagliato e raffinato", ha detto Millar. "Ci sono sottili differenze nei costumi di ognuno. Per quanto riguarda la scenografia, abbiamo costruito molto altro della Nevermore sapendo che il pubblico voleva realmente vedere di più la scuola. Voleva conoscerne la geografia, come fosse collegata. Così abbiamo costruito questo enorme cortile con questa gigantesca statua di un licantropo. Si vede il cimitero della Nevermore. Si vede la torre dell'orologio. Passaggi segreti. Si è trattato semplicemente di rendere il mondo reale". Gough ha aggiunto: "E poi andiamo in diverse location. Andiamo a Willow Hill, l'istituto psichiatrico dove è rinchiuso Tyler, che ha un ruolo molto importante per tutta la stagione, e ci immergiamo in quel mondo, che sembra di nuovo un po' gotico e spettrale, ma diverso dalla Nevermore".

Gli ideatori hanno affrontato poi il tema del mistero al centro del nuovo ciclo di episodi e come lo hanno differenziato dal precedente. "Con la seconda stagione, volevamo dare a Mercoledì un mistero, e volevamo distinguerlo", ha detto Gough. "Quindi, non un giallo da otto episodi - per quanto ci piacciano i gialli, non è quello che abbiamo fatto in questa stagione. Ma è comunque un mistero, e quello che volevamo fare è come una sorta di ultima visione che lei vede prima che il suo potere svanisca, e 'Oh mio Dio, la mia migliore amica sta per morire, come posso rimediare?'. Le dà una grande spinta narrativa". Millar ha aggiunto: "E la cosa ancora più grave è che Enid in questa visione incolpa Mercoledì. Quindi, Mercoledì sente che l'unico rapporto che ha, l'unica persona che ha imparato a conoscere come amica, ovvero Enid, è in pericolo di vita a causa sua. È molto personale e diventa in un certo senso la missione della stagione".