Mercoledì: Il trailer ufficiale svela Fred Armisen come Zio Fester e il misterioso personaggio di Christina Ricci

La serie di Tim Burton basata sulla famiglia Addams debutterà su Netflix il 23 novembre.

Non è una novità: molti ragazzi non sprizzano gioia da tutti i pori quando si tratta di andare a scuola. Ma né la Nevermore Academy è una scuola come le altre né Mercoledì Addams è una ragazza come le altre. In occasione del Comic-Con di New York, Netflix ha rilasciato un a-dir-poco-spettacolare trailer ufficiale di Mercoledì, l'attesissima nuova serie basata sulla mitica famiglia Addams co-ideata, diretta e prodotta dal maestro delle favole dark Tim Burton, in streaming con tutti gli episodi dal 23 novembre.





Mercoledì: La trama e la sorpresa Fred Armisen

Co-ideata e scritta dagli ideatori di Smallville Al Gough e Miles Millar, Mercoledì ripercorre gli anni di Mercoledì Addams (interpretata dall'ex star di YOU Jenna Ortega) come studentessa presso la Nevermore Academy, lo stesso istituto un tempo frequentato dai suoi genitori Gomez e Morticia Addams (Luis Guzmán e Catherine Zeta-Jones). La serie segue i tentativi della ragazza di padroneggiare le sue abilità paranormali, di sventare una mostruosa follia omicida che sta terrorizzando la comunità locale e di risolvere lo strano mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... tutto questo mentre naviga nelle sue nuove e intricate relazioni alla Nevermore.

Il trailer rivela per la prima volta il coinvolgimento del nominato a 14 Emmy Fred Armisen (Portlandia) come interprete del non meno iconico, altrettanto pallido e incorreggibile Zio Fester. Non solo. Ci permette anche di apprezzare per la prima volta la star de La famiglia Addams Christina Ricci nei panni della signorina Marilyn Thornhill, un personaggio creato appositamente per la serie che, a quanto pare, ha un legame con la Nevermore Academy. Il resto del cast include tra gli altri Gwendoline Christie (The Sandman, Il Trono di Spade), Hunter Doohan (Your Honor), Thora Birch (The Walking Dead) e Riki Lindhome (Another Period).