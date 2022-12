Mercoledì: Il rinnovo per una seconda stagione non è così scontato?

News Serie TV

Nonostante l'enorme successo su Netflix, la serie tv non è stata ancora rinnovata. Bisogna iniziare a preoccuparsi?

È una delle serie tv più viste dell'anno, è la quarta di Netflix a superare il miliardo di ore visionate, e in meno di un mese è diventata la seconda serie statunitense più vista di sempre sulla piattaforma, superando Dahmer e piazzandosi subito dietro Stranger Things. È Mercoledì, la comedy horror di Tim Barton con Jenna Ortega basata sull'iconico personaggio di Mercoledì Addams, che nonostante questo successo non è stata ancora rinnovata per una seconda stagione. Perché? La situazione, a quanto parte, è un po' più complessa di quanto certi numeri non facciano pensare.

Mercoledì sarà rinnovata per una seconda stagione?

Mercoledì è prodotta da MGM, studio acquisto nei mesi scorsi da Amazon per 8,45 miliardi di dollari. Da qui il paradosso: il colosso dietro Prime Video fornisce ora al concorrente Netflix una delle sue serie originali di maggior successo di questo 2022. Si ritiene che gli studi lavorino per tenere il bilancio in attivo e non per danneggiare i concorrenti, quindi anche in una situazione simile il rinnovo appare inevitabile.

Stando a quanto appreso da Deadline, la bella notizia dovrebbe arrivare con l'anno nuovo. I produttori stanno iniziando a confrontarsi con gli sceneggiatori per un loro impegno nella seconda stagione e a rimuginare sulle location, e sebbene MGM sia stata ristrutturata in Amazon Studios, sotto la guida di Jen Salke, nessuno si aspetta che questo farà deragliare i piani per Mercoledì. Ci sono questioni che i due nuovi partner dovranno risolvere, ma gli addetti ai lavori si aspettano che i colloqui per il rinnovo procedano senza intoppi.

Non va dimenticato poi che, tramite MGM, Amazon è ora in affari con molti dei suoi rivali - Hulu per The Handmaid's Tale, Peacock per Last Light, FX/Hulu per Fargo, di nuovo Netflix per Vikings: Valhalla e tanti altri -, e un'epurazione da svariati miliardi di dollari volta a svantaggiarli sarebbe un danno per tutti. Al contrario, "è un grande segnare per la comunità che [Amazon Studio] sia seriamente intenzionato a vendere e contribuire altrove", ha dichiarato una fonte.