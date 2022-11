Mercoledì: ecco i bellissimi titoli di testa della serie Netflix di Tim Burton

News Serie TV

Sale l'attesa per il 23 novembre, il giorno in cui in streaming su Netflix farà il suo debutto questa serie diretta dal regista di Edward Mani di Forbice e Mars Attacks! incentrata sul personaggio di Mercoledì Addams. Ecco la opening sequence di Mercoledì.

Manca poco, oramai, ma il 23 novembre non è mai sembrato così lontano per i tanti fan di Tim Burton, che non vedono l'ora di vedere cosa ha combinato il loro beniamino come regista e produttore di Mercoledì, la serie Netflix in otto puntate che s'incentra sul popolare personaggio di Mercoledì Addams, la figlia di Gomez e Morticia, sorella di Pugsley, la ragazzina di nero vestita, dall'espressione indecifrabile e dalle tendenze sadiche che è diventata un icona per diverse generazioni e che in questa nuova versione è interpretata da Jenna Ortega.

In atteda di poter vedere quindi Mercoledì in streaming, Netflix ha diffuso sul suo canale YouTube un video che è un regalo per tutti noi appassionati burtoniani: i bellissimi titoli di apertura della serie, che non povano che essere che in purissimo stile Tim Burton.

Mercoledì: i titoli di testa della serie

Mercoledì: trailer e trama ufficiali

Mercoledì: Primo Trailer ITA: Mercoledì: il primo trailer in italiano della serie Netflix di Tim Burton - HD

La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Mercoledì: i credits completi della serie

Showrunner/Produttori esecutivi/Sceneggiatori: Alfred Gough e Miles Millar

Regia/produzione esecutiva: Tim Burton

Produzione esecutiva: Steve Stark, Andrew Mittman (1.21 Entertainment), Kevin Miserocchi (Tee and Charles Addams Foundation), Kayla Alpert, Jonathan Glickman (Glickmania), Gail Berman, Tommy Harper, Kevin Lafferty

Cast: Jenna Ortega (Mercoledì Addams), Gwendoline Christie (preside Larissa Weems), Jamie McShane (sceriffo Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Dr.ssa Valerie Kinbott) e con Christina Ricci (Marilyn Thornhill)

Cast aggiuntivo: Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams) e Isaac Ordonez (Pugsley Addams)