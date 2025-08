News Serie TV

La seconda stagione di Mercoledì è stata divisa in due blocchi su Netflix e, con il primo in arrivo dal 6 agosto 2025 in piattaforma, vi suggeriamo 5 dettagli importanti da ricordare prima della visione.

La famiglia Addams è di ritorno su Netflix. Mercoledì ha suddiviso la seconda stagione in due blocchi: il primo è atteso sulla piattaforma streaming dal 6 agosto 2025, mentre il secondo sazierà la curiosità dal 3 settembre 2025. In attesa di scoprire cosa succederà alla Nevermore Academy e quale disavventura sperimenterà l’adolescente Addams sulla propria pelle, ecco cinque dettagli importanti da ricordare prima della visione.



Primo Trailer ITA: Stagione 2 - Primo Trailer in Italiano con la data di uscita della serie Netflix di Tim Burton - HD

Mercoledì, 5 dettagli importanti da ricordare prima della stagione 2

Come funzionano le visioni di Mercoledì?

Esattamente come sua madre Morticia, anche Mercoledì (Jenna Ortega) ha un potere speciale: visioni sul futuro. L’ha dimostrato nel corso della prima stagione e, con il passare del tempo, le sue visioni sono diventate sempre più intense. Grazie alle sue visioni, infatti, la ragazzina interagisce anche con la sua antenata, Goody Adams, assistendo ad eventi del passato che non l’hanno mai coinvolta in prima persona. Con il supporto della sua antenata, Mercoledì ha potuto archiviare diversi misteri. In merito alle visioni della protagonista, queste si attivano in genere quando tocca qualcosa di importante. Anche sua madre Morticia ha sperimentato l’ebrezza delle visioni ma, a differenza di Mercoledì, le sue erano pressoché positive. Infatti mette in guardia la figlia: senza un adeguato controllo dei suoi poteri, potrebbe perdere la testa. Dai trailer diffusi finora, è chiaro che le visioni di Mercoledì diventeranno sempre più importanti per la storia. È proprio attraverso una visione che scopre della morte di Enid.

Enid ha dei poteri?

Enid (Emma Myers) è la coinquilina di Mercoledì e diventa una delle sue più care amiche alla Nevermore Academy. Enid è un licantropo ma nella prima stagione ammette di non essersi ancora trasformata, un dettaglio destinato a mutare e proprio grazie a Mercoledì. Per salvare l’amica dal pericolo, Enid finalmente si trasforma e questa sua nuova predisposizione potrebbe influenzare non poco le dinamiche della seconda stagione. La trama, questa volta, la pone proprio al centro: il futuro di Enid è a rischio.

Cos’è Tyler?

Il mistero principale della prima stagione ha puntato tutto su un mostro che ha rappresentato il più grande colpo di scena. Mercoledì scopre che Hyde in realtà è Tyler (Hunter Doohan), un mostro emarginato e sotto il controllo di Laurel Gates. Utilizzato come una marionetta, Tyler ha tradito Mercoledì sin dal primo momento manipolandone i sentimenti e le azioni. Ai suoi occhi, Tyler è stato forse l’unico ad abbassare le sue difese e a guadagnare persino il suo primo bacio. Nel finale della prima stagione, Tyler è ancora in possesso dei suoi poteri ed è visto dirigersi al Willow Hill Psychiatric Hospital, quindi il suo contributo nella seconda stagione è assicurato. Ma come ciò avverrà è tutto da scoprire.

Cos’è successo alla preside di Nevermore Academy?

Uno dei cambiamenti più importanti tra prima e seconda stagione è la direzione della scuola. La Nevermore Academy ha cambiato preside nella seconda stagione. Larissa Weems (Gwendoline Christie), precedentemente alla guida dell’istituto, è stata brutalmente assassinata. In un primo momento, Mercoledì ha nutrito grossi sospetti sulla Weems ma, una volta compresa la falsa pista, si è rivelata essere un’ottima risorsa per la giovane Addams. Purtroppo, però, esporsi così tanto ha richiesto un duro prezzo da pagare. La Weems è stata trafitta da un ago velenoso di belladonna ed è morta, motivo per cui è stata poi sostituita da un nuovo preside nella seconda stagione. Che sia realmente fuori dai giochi?

Mercoledì ha uno stalker?