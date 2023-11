Mercoledì 2: Le riprese si spostano in Irlanda, ecco quando iniziano

News Serie TV

Abbiamo un aggiornamento sull'inizio delle riprese della seconda stagione di Mercoledì, una delle serie più popolari di Netflix.

Si rimette in modo la grande macchina produttiva di Hollywood terminati gli scioperi di sceneggiatori e attori. Dopo aver sentito molto parlare dell'ultima stagione di Stranger Things, titolo sicuramente tra i più attesi, ci sono aggiornamenti anche sulla seconda stagione di Mercoledì. Deadline riferisce che la produzione dei nuovi episodi della serie Netflix si sposterà dalla Romania all'Irlanda. I dettagli sarebbero ancora in fase di definizione, ma c'è anche un'ipotetica finestra per l'inizio delle riprese: fine aprile 2024.

Il successo di Mercoledì ha fatto bene anche alla Romania

La prima stagione di Mercoledì, incentrata sulla giovane Mercoledì Addams interpretata da Jenna Ortega, è stata girata in Romania da settembre 2021 a marzo 2022. Dopo l'enorme successo globale raggiunto dalla prima stagione, uscita a novembre 2022, i set del Mercoledì sono diventati anche una grande attrazione turistica e la Romania ha potuto sfruttarne la popolarità. Tuttavia, secondo Deadline, quelle location presentavano una serie di difficoltà logistiche che avrebbero spinto i produttori a spostare i lavori altrove, soprattutto considerato il successo.

Mercoledì 2: Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione?

Secondo i nuovi criteri di misurazione degli ascolti di Netflix, Mercoledì è ora la serie in lingua inglese più vista su Netflix a livello globale, con 253 milioni di visualizzazioni. Il rinnovo ufficiale per una seconda stagione è arrivato lo scorso gennaio, ma era già chiaro che gli showrunner Alfred Gough e Miles Millar se lo aspettassero visto il cliffhanger con cui avevano chiuso il primo ciclo di episodi. Nel finale della prima stagione Mercoledì ha scoperto di essere perseguitata da un anonimo stalker la cui identità, si spera, verrà svelata nei prossimi episodi. Nel frattempo, come anticipato, verranno introdotti anche nuovi personaggi che si relazioneranno con la protagonista, alcuni sicuramente membri della famiglia Addams. Ma non aspettiamoci troppi nuovi interessi amorosi per la protagonista, visto che Jenna Ortega - ora anche produttrice esecutiva - ha dichiarato di voler prediligere gli aspetti horror a discapito del romanticismo.