Meghan Markle parla del successo streaming di Suits: "È stato fantastico lavorarci"

News Serie TV

L'ex attrice, ospite di un evento pubblico, ha parlato della rinnovata popolarità del legal drama in cui ha interpretato Rachel Zane, uno dei personaggi più amati.

Suits continua ad essere, oltre quatto anni dopo la conclusione, una delle serie tv più viste in streaming, al primo posto della Top 10 di Nielsen per quindici delle ultime diciotto settimane. Un rinnovato successo di cui hanno parlato in molti, a cominciare dall'ideatore Aaron Korsh, e che inevitabilmente sta spingendo quest'ultimo e lo studio NBCUniversal allo sviluppo di una nuova serie ambientata nel suo universo. Chi invece non lo aveva ancora fatto è l'ex membro del cast ed ex attrice Meghan Markle, oggi Duchessa del Sussex dopo le nozze con il Principe Harry, che Variety ha ospitato all'evento Power of Women.

Meghan Markle sul successo streaming di Suits

"Non è pazzesco?" ha esclamato Markle, interprete di Rachel Zane tra la prima e la settima stagione della serie tv. "È stato fantastico lavorarci, con un cast e una troupe davvero straordinari. Ci siamo divertiti così tanto". E sebbene abbia aggiunto di non avere idea di cosa abbia portato Suits in cima alle classifiche dello streaming, Markle alla fine ha scommesso che la longevità del legal drama sia la chiave della sua rinnovata popolarità. "Di questi tempi, è difficile trovare una serie della quale puoi goderti così tanti episodi", ha detto. "Perciò potrebbe avere qualcosa a che fare con questo. Ma i buoni show sono eterni".

Quello in Suits è stato l'ultimo ruolo della Markle. L'attrice aveva lasciato la serie nel 2018, alla fine della settima stagione, per concentrarsi sulla sua relazione con Harry. Negli ultimi anni, dopo il matrimonio, è diventata mamma due volte e, dopo la decisione di ritirarsi con il marito dagli incarichi pubblici della Famiglia Reale e diventare finanziariamente indipendenti, è tornata a occuparti di tv, ma solo in veste di produttrice esecutiva.