Suits: Una nuova serie in sviluppo dopo il successo streaming

L'indiscrezione segue dodici settimane in cui il legal drama di Aaron Korsh è stato il contenuto più visto sulle piattaforme streaming.

Com'era prevedibile che accadesse, l'enorme successo riscosso da Suits sulle piattaforme streaming nelle ultime settimane ha incoraggiato lo studio NBCUniversal e l'ideatore del legal drama, Aaron Korsh, a puntare sul cavallo vincente riunendo le forze per lo sviluppo di una nuova serie ambientata nel suo universo. È quanto riporta Deadline, aggiungendo che il progetto è ancora alle primissime fasi e che i dettagli sono in via di definizione.

Suits torna in tv con una nuova serie?

Solo una settimana fa, Korsh aveva scritto su X di aver "sottovalutato" le potenzialità di Suits nel mezzo della sua rinnovata popolarità sostenuta per lo più dall'aggiunta degli episodi al catalogo di Netflix. Di fatto, la serie con Gabriel Macht e Patrick J. Adams, terminata nel 2019 dopo nove stagioni, è stata per 12 settimane consecutive il titolo più visto in streaming negli Stati Uniti; un record da quando Nielsen ha iniziato a contare le visualizzazioni oltre tre anni fa.

Benché, in una precedente occasione, lo sceneggiatore e produttore esecutivo avesse detto che "non c'è nessun revival di Suits o altro in lavorazione", le ultime indiscrezioni dicono che la nuova serie non è né un revival né un remake, ma un drama con episodi da un'ora ambientato nell'universo di Suits e incentrato su un nuovo gruppo di personaggi in una nuova location, probabilmente Los Angeles. La stessa non è stata ancora ordinata ufficialmente ma, viste le premesse, una decisione in tal senso dovrebbe essere imminente.

L'iniziativa sembra molto in linea con il pensiero di Korsh, che sia durante che dopo la produzione di Suits ha dimostrato - con le parole e anche con i fatti - di non voler allungare il brodo delle storie già raccontare per il semplice gusto di farlo o per un tornaconto personale. Ne è un esempio la decisione di non procedere con lo spin-off incentrato su Louis Litt, il personaggio interpretato da Rick Hoffman, dopo che il primo dedicato a Jessica Pearson (Gina Torres) non aveva entusiasmato particolarmente i fan, almeno a giudicare dalle medie d'ascolto. Curiosamente, la notizia dello sviluppo di una companion series, che è cosa molto diversa, è arrivata nello stesso giorno in cui, per la prima volta dopo 12 settimane, Suits è scesa al secondo posto nella Top 10 di Nielsen, superata da Virgin River.