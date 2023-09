Mayor of Kingstown rinnovata per una terza stagione

News Serie TV

La serie tv con Jeremy Renner tornerà prossimamente con nuovi episodi.

Jeremy Renner tornerà a Kingstown! Paramount+ annuncia che Mayor of Kingstown, l'appassionante crime thriller con protagonista lo sfortunato attore candidato all'Oscar, è stata rinnovata per una terza stagione. Una notizia non così scontata considerando il grave infortunio dal quale Renner si sta riprendendo da inizio anno e gli scioperi della WGA e SAG-AFTRA. Questioni che, tuttavia, rendono estremamente difficile anche solo ipotizzare un periodo di uscita per i nuovi episodi.

Cosa racconta Mayor of Kingstown?

Creata dallo stesso Taylor Sheridan di Yellowstone, Tulsa King e Operazione Speciale: Lioness con Hugh Dillon, Mayor of Kingstown segue la famiglia McLusky, mediatori di potere a Kingstown, una cittadina del Michigan dove le strutture del sistema penitenziario federale, statale e privato costituiscono l'unica industria fiorente. Affrontando i temi del razzismo sistemico, della corruzione e dell'ineguaglianza, la serie offre uno sguardo crudo sul loro tentativo di portare ordine e giustizia in una città che non ha né l'uno né l'altra.

Renner interpreta Mike McLusky, a capo dell'omonima famiglia che a Kingstown ha mantenuto la pace per decenni fungendo da mediatrice tra le gang, i prigionieri, le guardie e la polizia. Cresciuto sognando di andarsene da Kingstown, Mike è finito col diventarne in un certo senso il sindaco, attuando tutte le misure necessarie, anche le più dure. A gennaio, poco prima del debutto della seconda stagione, l'attore è rimasto coinvolto in un incidente con il suo battipista nel tentativo di salvare il nipote, riportando la rottura di otto costole in quattordici punti, oltre a varie fratture alla parte destra del corpo (ginocchio, tibia, caviglia, clavicola, spalla), la lussazione della mascella e della mandibola, il collasso di un polmone e il perforamento del fegato da parte di una costola. In segno di rispetto, Paramount+ aveva modificato il poster della stagione, nel quale il personaggio di Renner era stato raffigurato con il volto vistosamente insanguinato.