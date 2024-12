Mayor of Kingstown rinnovata per una quarta stagione

News Serie TV

La serie tv con Jeremy Renner tornerà su Paramount+ con un nuovo ciclo di episodi.

I McLusky continueranno a lavorare duramente per portare ordine e giustizia nell'immaginaria Kingstown. Paramount+ ha annunciato che Mayor of Kingstown, il crime thriller con protagonista Jeremy Renner, co-ideato dallo stesso Taylor Sheridan di Yellowstone, Tulsa King, Landman e molte altre, è stato rinnovato per una quarta stagione.

Mayor of Kingstown avrà una quarta stagione

L'annuncio del rinnovo di Mayor of Kingstown per una quarta stagione, che segue di quattro mesi il finale della terza, non giunge inaspettato. Lo scorso mese, in una storia condivisa su Instagram, Renner aveva pubblicato una foto dell'account ufficiale della serie, che lo ritraeva sorridente, insieme al testo "Sorridi... È venerdì... E ci stiamo preparando per la quarta stagione!!!!".

La serie, creata con Hugh Dillon, segue la star dei film Marvel nei panni di Mike McLusky, un ex detenuto la cui famiglia lavora come mediatrice tra le bande, i detenuti, le guardie e gli agenti di Kingstown, nel Michigan, dove l'unica industria fiorente è rappresentata dalle diverse strutture penitenziarie. La terza stagione ha visto Mike sentire la pressione di porre fine alla guerra della droga combattuta dentro e fuori la prigione, una missione andata all'aria quando qualcuno del suo passato ha iniziato a lavorare con determinazione contro di lui.